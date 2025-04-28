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打炒房奏效！短炒客退散、持有這時間出售成主流

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋提供
房市示意圖。台灣房屋提供

政府打炒房奏效，短期投機客收手。根據財政部房地合一稅最新統計資料，隨著打炒房政策加壓，第七波信用管制上路後，2024年Q4總件數僅約2.65萬件，足足比Q3少了1.1萬件。

以全年來看，2024年房地合一稅總件數達13.4萬件，仍較2023年成長近1.7萬件。

2024年房地合一稅稅率分布，兩年內交易的45%重稅占比，2024年18.2%，比2022年的25.5%減少7.3個百分點，短期交易明顯有下滑趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年央行接連祭出第六波、第七波信用管制，下半年交易量急速萎縮，短期轉售的交易，因房價增值空間有限，稅務成本高的情況下，讓利幅度和價格競爭力不及早年就購入的長期持有者。

此外，現在銀行估價偏向保守，尤其是同一物件一年之內有交易紀錄的物件，多半取其低價作為放貸依據，避免行情被過度哄抬的問題，估價劣勢，也導致待售期拉長，促使短期交易逐漸減少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，稅率20%的案件，也就是持有5~10年轉售的交易，仍為最大宗，且占比逐年走高，2024年達36%。

他表示，稅率20%的案件長期為房地合一稅的主流，主要是持有期間與稅率差異最明顯所致。

現行房地合一稅持有2~5年轉售，稅率35%，持有5~10年轉售，稅率20%，超過10年轉售則為15%，因此持有期間屆滿5年前後，稅負差距高達15%，但屆滿10年前後，稅負差距僅5%，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有5~10年時獲利了結。

值得一提的是，去年免稅案件的占比也創下歷年新低，僅約兩成的案件免稅。

陳定中指出，房地合一稅有三種情況可望免稅，首先是沒有獲利，甚至賠售，因此不需課徵房地合一所得稅；再者是連續設籍自住滿6年的案件，可享有400萬元免稅額

而近年房價上漲，交易的賠售機率降低，多數長期持有者的轉售獲利，頗有機會超過400萬元免稅額，因此近兩年免稅案件占比減少。

個人房地合一稅 個稅率件數占比統計。資料來源／台灣房屋
個人房地合一稅 個稅率件數占比統計。資料來源／台灣房屋

免稅額 房地合一稅

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