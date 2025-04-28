AACR年會亮相 醣聯GNX1021為胃癌患者帶來新希望

醣聯（4168）28日宣布，將於芝加哥時間4月28日在2025年美國癌症研究協會（AACR）年會中發表主力抗體藥物複合體（ADC）GNX1021的最新臨床前研究成果。本次發表將以壁報形式進行，成果顯示GNX1021具優良臨床前活性，有望滿足胃癌未被滿足的治療需求。

醣聯總經理楊玫君表示，GNX1021是一款針對胃癌及多種實體腫瘤細胞高度表現的特殊醣抗原「branched Lewis B/Y (bLeB/Y)」所開發的創新抗體藥物複合體（first-in-class ADC），本次壁報發表展示 GNX1021在 bLeB/Y高度表現的胃癌模型中能有效抑制腫瘤生長，並在毒理研究中證明具有良好的安全性。因應精準醫療的趨勢，研究發現GNX1021可提供無法接受抗體標靶治療（HER2或CLDN18）胃癌患者新的治療選擇。

楊玫君進一步表示，這些數據展現GNX1021在胃癌治療領域的潛力，透過鎖定現行療法尚未涵蓋的特殊醣抗原標靶，有望擴展胃癌治療選擇，為患者帶來新希望。本項研究成果展現醣聯在開發新一代抗腫瘤藥物上的持續投入，目的在克服現有療法無效所帶來的臨床挑戰。公司目前正加速GNX1021臨床開發進度，計劃於 2026年第1季申請IND，並預計於2026年第2季啟動一期試驗。