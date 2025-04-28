日產「2025 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」強化售後服務升級
汽車的銷售好壞，售後服務就是決勝的重要關鍵，裕日車代理的日系NISSAN舉行「2025 NISTEC/NISAC全國技能競賽」日產汽車母廠頒獎肯定台灣冠軍選手，鼓勵持續推動售後服務升級。
裕日車總經理鐘文川表示，面對汽車產業趨勢快速變遷，全球NISSAN已開始進行經營與生產結構優化、聚焦智慧化與電動化技術發展、加強跨產業與跨品牌之戰略合作等策略，同時也期許透過持續舉辦「NISTEC/NISAC全國技能競賽」，強化並提供NISSAN車主高品質售後服務，滿足消費者用車需求。
NISSAN追求高品質的售後服務、持續精進服務接待人員及保養維修技師專業能力，於4月16日至18日舉辦「2025 NISTEC/NISAC全國技能競賽」， 由NISSAN全國各經銷公司選派共計36位技術及服務類別傑出選手代表參賽。經過激烈與高水準的競賽評比，以及專業的交流與觀摩，最終由南區NISSAN經銷公司匯聯汽車勇奪「2025 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」總團體獎冠軍殊榮，日產汽車母廠更將特別頒予個人獎冠軍選手，藉以表揚在地合作夥伴致力於提供客戶高標準服務、追求顧客滿意的經營理念。
裕日車指出，「NISTEC/NISAC全國技能競賽」自1989年起已持續舉辦18屆，期望透過競賽活動提昇技術人員及服務專員能力水平，以提供客戶高標準服務，力求精進顧客滿意度，NISTEC全名為Nissan Service Technician Excellence Competency，為技術類別競賽，包含車輛診斷維修技術、車身鈑金技術及車身噴塗技術等三項競賽職類；NISAC全名Nissan Service Advisor Excellence Competency，為服務類別競賽，包含服務專員客戶應對競賽職類，期望透過參與競賽活動，讓各經銷公司菁英人才互相觀摩、交流切磋，藉此更加精進本身職能。
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