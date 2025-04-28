雄獅夏季線上旅展開跑 4萬搭直升機遊澳洲黃金海岸

雄獅旅遊看好暑期旅遊商機，即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品，還有「暑期最高折3千」、「春節最高折5千」、「出國跨年最高折1萬5」等優惠，消費滿額再抽「不限航點1元機票」。

雄獅觀察，今年旅遊市場熱度持續升溫，不僅短線需求強勁，長程線也迎來預訂熱潮，普遍呈現「超前部署」趨勢。尤其長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，其中北歐極光訂單能見度已到明年3月。

以暑期熱門旅遊區域來看，日本依舊是國人旅遊最愛的地點，樂園、動物園、水族館等親子體驗最受歡迎，而韓國受惠於韓劇《苦盡柑來遇見你》爆紅影響，今年上半年濟州島出團人數，較去年同期預估成長超過八成；長程旅遊方面，今年暑期訂單成長超過二成，奧捷經典行程更是搶手，已銷售超過六成。

針對雄獅旅遊會員，活動期間同步推出「天天領折扣碼」與「周周搶購」雙重優惠。上千組折扣碼天天送，單筆最高可折1,500元，APP用戶還享專屬加碼優惠碼，可與早鳥價及信用卡回饋同時使用，最高現省達19,200元！凡下單暑期行程，還可再抽行李箱好禮。天天登入雄獅會員，還可參加「幸運轉盤」遊戲，保證人人有獎，更有機會獲得高達1,200元旅遊金！每周一至周五更祭出「每日限定搶購品」，精選爆品輪番登場，包括「國旅買一送一」、「人氣門票＋1元多一件」等超值組合。

「首爾4日」搭長榮出遊，每人9,999元起，「曼谷5日」搭星宇逛LV，每人19,888元起；有海上古羅馬美名的「歌詩達莎倫娜號那霸石垣4日」，每人19,900元起，三人同行一人免費！海島熱門「宿霧5日」搭長榮彩繪機與鯨鯊共游，每人18,900元起；暑期最熱銷、平均兩天出一團的「奧捷國王湖10日」93,900元起，早鳥還能再折3千元；超優惠「美西雙城7日」每人48,900元起、澳洲「黃金海岸6日」每人39,999元起。

樂高和恐龍迷必推「北陸樂高5日」，每人45,900元起，兒童最高再省1萬，一網打盡名古屋樂高樂園和日本最大恐龍王國；東京「迪士尼魔法房5日」，保證入住2晚希爾頓魔法房，每人49,900元起，預購暑假再折2千元。韓劇《苦盡柑來遇見你》帶動濟州島爆紅，「濟州5日」每人37,900元起，帶小朋友認識海女的捕漁作業。此外，加州迪士尼70周年慶祝活動將於5月16日開始，會有一系列全新的遊行表演，「美西雙樂園10日」每人115,900元起，暑假出發再折3千。

喜歡無尾熊千萬不能錯過雄獅獨家的「澳式農莊8日」，可以享受下午茶並和無尾熊拍照，每人86,800元起，親子出遊最高省1萬；熱愛鐵道旅遊必搭的「四國雙鐵道5日」，搭乘時代黎明物語列車品味浪漫，８月底前報名每人折１千元；深度旅遊「中美洲四國14日」，入住貝里斯「聖佩德羅島」，俯瞰世界最大海洋天坑之美。

喜歡運動主題旅遊的旅客，雄獅獨賣「北海道馬拉松5日」每人63,900元起，挑戰奧運賽道；還有台灣市場首創郵輪高爾夫行程「榮耀號佐世保鹿兒島高爾夫6日」，每人53,800元起，體驗在九州巡航揮桿。