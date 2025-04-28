2025雄獅夏季線上旅展開跑 出國最低免萬元

2025雄獅夏季線上旅展開跑！出國最低免萬元4萬搭直升機遊澳洲黃金海岸，美西雙城5萬有找 ，折扣碼天天送國旅買一送一 額再抽1元機票。

雄獅旅遊看好暑期旅遊商機，即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品，還有「暑期最高折３千」、「春節最高折5千」、「出國跨年最高折1萬5」等優惠，消費滿額再抽「不限航點1元機票」。

雄獅觀察，今年旅遊市場熱度持續升溫，不僅短線需求強勁，長程線也迎來預訂熱潮，普遍呈現「超前部署」趨勢。尤其長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，其中北歐極光訂單能見度已到明年3月。以暑期熱門旅遊區域來看，日本依舊是國人旅遊最愛的地點，樂園、動物園、水族館等親子體驗最受歡迎，而韓國受惠於韓劇《苦盡柑來遇見你》爆紅影響，今年上半年濟州島出團人數，較去年同期預估成長超過8成；長程旅遊方面，今年暑期訂單成長超過2成，奧捷經典行程更是搶手，已銷售超過六成。