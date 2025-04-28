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2025雄獅夏季線上旅展開跑 出國最低免萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2025雄獅夏季線上旅展開跑！即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，美西雙城5萬有找。雄獅提供
2025雄獅夏季線上旅展開跑！即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，美西雙城5萬有找。雄獅提供

2025雄獅夏季線上旅展開跑！出國最低免萬元4萬搭直升機遊澳洲黃金海岸，美西雙城5萬有找 ，折扣碼天天送國旅買一送一 額再抽1元機票。

雄獅旅遊看好暑期旅遊商機，即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品，還有「暑期最高折３千」、「春節最高折5千」、「出國跨年最高折1萬5」等優惠，消費滿額再抽「不限航點1元機票」。

雄獅觀察，今年旅遊市場熱度持續升溫，不僅短線需求強勁，長程線也迎來預訂熱潮，普遍呈現「超前部署」趨勢。尤其長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，其中北歐極光訂單能見度已到明年3月。以暑期熱門旅遊區域來看，日本依舊是國人旅遊最愛的地點，樂園、動物園、水族館等親子體驗最受歡迎，而韓國受惠於韓劇《苦盡柑來遇見你》爆紅影響，今年上半年濟州島出團人數，較去年同期預估成長超過8成；長程旅遊方面，今年暑期訂單成長超過2成，奧捷經典行程更是搶手，已銷售超過六成。

　針對雄獅旅遊會員，活動期間同步推出「天天領折扣碼」與「周周搶購」雙重優惠。上千組折扣碼天天送，單筆最高可折1,500元，APP用戶還享專屬加碼優惠碼，可與早鳥價及信用卡回饋同時使用，最高現省達19,200元！凡下單暑期行程，還可再抽行李箱好禮。天天登入雄獅會員，還可參加「幸運轉盤」遊戲，保證人人有獎，更有機會獲得高達1,200元旅遊金！每周一至周五更祭出「每日限定搶購品」，精選爆品輪番登場，包括「國旅買一送一」、「人氣門票＋1元多一件」等超值組合。

2025雄獅夏季線上旅展開跑，4萬搭直升機遊澳洲黃金海岸。雄獅提供
2025雄獅夏季線上旅展開跑，4萬搭直升機遊澳洲黃金海岸。雄獅提供
韓劇《苦盡柑來遇見你》帶動濟州島爆紅，帶小朋友認識海女的捕漁作業。雄獅提供
韓劇《苦盡柑來遇見你》帶動濟州島爆紅，帶小朋友認識海女的捕漁作業。雄獅提供
雄獅旅遊看好暑期旅遊商機，即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展。雄獅提供
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