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裕隆：北美儲能製造廠今年投產 因應關稅變數

中央社／ 台北28日電
裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。(聯合報系資料照片)
裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。(聯合報系資料照片)

裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，因應關稅變數，今年北美儲能製造廠將投產，成為集團爭取北美儲能商機的關鍵據點。此外，旗下品牌納智捷（LUXGEN）預計第3季導入AWD（All Wheel Drive）四輪驅動車款，裕隆持續發展動力電池模組組裝產線。

裕隆將於5月27日召開股東會，展望今年營運，嚴陳莉蓮在致股東營業報告書中表示，納智捷（LUXGEN）品牌在現有車型基礎上，預計第3季導入AWD四輪驅動車款，並同步規劃開發新車型，持續擴大產品陣容，爭取市場滲透。此外，NISSAN品牌也將推出年度式樣與特仕（指特殊款式）車款。

在新能源製造，嚴陳莉蓮表示，裕隆正著手發展動力電池模組組裝產線，並持續擴大代工服務自車用至儲能產品。

在國際能源與電池事業，嚴陳莉蓮透露，北美儲能製造據點將在今年投產。嚴陳莉蓮分析，適逢全球關稅重談之際，裕隆北美儲能製造廠是目前美國少數可即時量產供貨在地工廠，將成為裕隆集團爭取北美儲能商機的關鍵據點。

此外，嚴陳莉蓮也透露，裕隆積極評估包含菲律賓在內的東南亞新興市場能源投資與策略合作機會，爭取擴大裕隆集團能源領域的國際布局。

裕隆說明，積極評估延伸發展電池維修與檢測等服務項目，強化售後與循環應用能力，將在既有光電與儲能代工基礎上，強化能源產業的技術深度與服務廣度，並視市場需求與技術成熟度，攜手策略夥伴推動台灣電池回收再利用體系。

嚴陳莉蓮 裕隆集團 電池模組

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