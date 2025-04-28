北投新案開價站上百萬 信義房屋分析原因

網友於PTT上詢問，北投捷運前新建案開價已站上百萬，對北投的開價表達不解。信義房屋在地專家表示，北投本身有學區、醫療資源優勢，加上擁北市門牌、亦有捷運抵達，受到許多在意學區的小家庭以及銀髮退休族青睞。

信義房屋北投捷運店經理張育綸表示，在北士科的帶動下，後續的人口紅利、於北士科就業的受薪階級薪資等等條件，讓北投區內包括北投、石牌在內的新建案單價多已站上3位數。但在中古屋部分，北投整體總價均價約落在2,000萬左右，華廈大概2,000-3,000萬之間都還有選擇，相較於台北市中心大安區動輒3,000萬以上，北投價位對於雙薪家庭而言尚屬可負擔的甜蜜點。

針對網友的提問，張育綸表示，北投區內從小學一路到大學都有，包括石牌國小、石牌國中、文化國小、薇閣小學等皆是有口碑的額滿或是雙語學校。除學區外，北投區內有榮總、振興兩大醫院，更有溫泉；加上交通方便，對外有快速道路、接壤國道便利，區內亦有不少捷運站點，各項優勢加上價格親切，使北投一直是學區族、養老等自住族群的優先選擇之一。

至於網友特別提到的北投捷運站一帶，因發展已久，生活機能完善、偏文教區，故附近環境相對舒適，同時又能享有鄰近區域的資源，如石牌的醫療資源、芝山的商業等等，距離北士科不遠，但相同的價格卻可以買到比士林、天母更大的空間，使得北投熱度居高不下，帶動新建案開價站上百萬。