快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

北投新案開價站上百萬 信義房屋分析原因

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
捷運北投站一帶生活機能完善、偏文教區，附近環境相對舒適，同時又能享有鄰近如石牌的醫療、芝山的商業等資源，價格相比士林天母親民，使得地區房市熱度居高不下。（圖:信義房屋提供）
捷運北投站一帶生活機能完善、偏文教區，附近環境相對舒適，同時又能享有鄰近如石牌的醫療、芝山的商業等資源，價格相比士林天母親民，使得地區房市熱度居高不下。（圖:信義房屋提供）

網友於PTT上詢問，北投捷運前新建案開價已站上百萬，對北投的開價表達不解。信義房屋在地專家表示，北投本身有學區、醫療資源優勢，加上擁北市門牌、亦有捷運抵達，受到許多在意學區的小家庭以及銀髮退休族青睞。

信義房屋北投捷運店經理張育綸表示，在北士科的帶動下，後續的人口紅利、於北士科就業的受薪階級薪資等等條件，讓北投區內包括北投、石牌在內的新建案單價多已站上3位數。但在中古屋部分，北投整體總價均價約落在2,000萬左右，華廈大概2,000-3,000萬之間都還有選擇，相較於台北市中心大安區動輒3,000萬以上，北投價位對於雙薪家庭而言尚屬可負擔的甜蜜點。

針對網友的提問，張育綸表示，北投區內從小學一路到大學都有，包括石牌國小、石牌國中、文化國小、薇閣小學等皆是有口碑的額滿或是雙語學校。除學區外，北投區內有榮總、振興兩大醫院，更有溫泉；加上交通方便，對外有快速道路、接壤國道便利，區內亦有不少捷運站點，各項優勢加上價格親切，使北投一直是學區族、養老等自住族群的優先選擇之一。

至於網友特別提到的北投捷運站一帶，因發展已久，生活機能完善、偏文教區，故附近環境相對舒適，同時又能享有鄰近區域的資源，如石牌的醫療資源、芝山的商業等等，距離北士科不遠，但相同的價格卻可以買到比士林、天母更大的空間，使得北投熱度居高不下，帶動新建案開價站上百萬。

延伸閱讀

北投警強勢掃毒！二級毒品破2公斤 北聯幫2大哥也被抓...1人收押

額滿學校家長搶破頭 新北修法額滿學校「不新增學區」

男清晨陳屍北投硫磺谷路旁 路人嚇壞急報警

陽明山不只海芋、繡球花！瀑布就在你腳下 朝聖最新「草山觀瀑吊橋」 還有「3處活動平台」新開放

相關新聞

裕隆：北美儲能製造廠今年投產 因應關稅變數

裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，因應關稅變數，今年北美儲能製造廠將投產，成為集團爭取北美儲能商機的關鍵據點。此外，旗下品牌納智捷...

北投新案開價站上百萬 信義房屋分析原因

網友於PTT上詢問，北投捷運前新建案開價已站上百萬，對北投的開價表達不解。信義房屋在地專家表示，北投本身有學區、醫療資源...

永鴻生技上市掛牌 搶攻全球5千億元動保商機

永鴻生技（6936）28日正式上市掛牌交易，永鴻生技今日正式轉上市，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠，掛牌承銷價28.01...

王品集團重「肉」犒賞 向辣身分證2個2送A5和牛

5月犒賞媽媽有禮，王品集團（2727）旗下「向辣 麻辣鍋吃到飽」，5月5日-5月30日推出凡點兩客798元以上套餐，秀出...

關稅戰衝擊消費信心面、購車預算 車市本月掛牌量有感下修

川普關稅戰衝擊下，不僅整體消費信心面、購車預算都同步受到衝擊，加上消費者憂心政府可能調降貨物稅和關稅，整體車市需求觀望心...

川普關稅戰下 頂級超跑訂單驟減

川普關稅戰下，原本搶手的超跑現在也乏人問津，在整體供需格局改變下，業內人士指出，即使是很稀缺的車子現在身價也不如以往，頂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。