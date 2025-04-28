王品集團重「肉」犒賞 向辣身分證2個2送A5和牛

5月犒賞媽媽有禮，王品集團（2727）旗下「向辣 麻辣鍋吃到飽」，5月5日-5月30日推出凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個2，送日本生食級干貝6顆；有2個2，就送日本極奢A5和牛一份。5月5日-5月11日到台式潮鍋「尬鍋」開涮，內用消費滿千，就送海鮮拼盤一份。「Oh my! 原燒」則端出「牛舌饗宴」，5月2日-6月30日消費任一款價位套餐，就能用299元加購，讓辛苦的媽媽一次吃好吃滿。

火鍋控媽媽有口福，「向辣」主打和牛海鮮吃到飽，及全台首創和牛油麻辣湯、醇香黃金和牛鮮湯和牛紅金雙鍋湯底。798元就能吃到高品質澳洲冠軍純血和牛，等於吃2盤和牛肉就回本。還有Haagen-Dazs、大苑子獨家聯名冰沙、辣妹文字燒等，並提供逾100種食材豐富自助吧、甜點無限吃到爽。5月5日-5月30日帶著媽媽來「向辣」用餐，內用消費兩客798元以上套餐，身分證字號有1個2，送日本生食級干貝6顆，2個2贈送日本極奢A5和牛一盤。(擇一兌換、不累贈) 5月5日-5月30日，原價459元日本極奢A5和牛，限定加購價只要199元。

來喝香濃雞湯讓媽媽補身，「尬鍋」尬台味雙人套餐可以自由挑選海陸或肉肉雙拼主餐。每款湯頭先以雞油爆香翻炒，再加上主廚烹煮濃郁雞湯。提供金銀蒜頭蛤蜊、剝皮辣椒雞湯、蛤蜊絲瓜雞湯等多款高人氣湯頭，口感濃郁香醇，讓人一喝就愛上，套餐還有多項豐富台式小吃，尬個炸蛋、銷魂雞肉飯、油蔥麵線。自助吧提供超過30款時蔬、甜點，吃到飽副食則有古早味台式豬油拌飯，涮嘴到一碗接一碗停不下來，全都是無限量供應，5月5日-5月11日帶媽媽來店消費滿千，立即贈尚青海鮮拼盤一份。

「Oh my! 原燒」為熱愛燒肉的媽媽端出「牛舌饗宴」，內含浪漫的牛舌玫瑰花和蔥鹽牛舌，5月2日-6月30日消費任一款價位套餐，就能用299元加購。「台中西屯家樂福店」還有全台唯一日式自助吧，薑燒洋蔥豬飯、巧達海鮮濃湯、焦糖牛肉吐司等多達50道菜色，全都能吃到飽，現場還有限時限量的驚喜甜點，討媽咪歡心。