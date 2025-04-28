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Gogoro從那斯達克最頂級降兩級 券商：延長上市時間

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

在美股那斯達克上市的Gogoro申請轉板，創投業者說，這個機制類似國內資本市場從上櫃轉興櫃，而公司為了維持掛牌資格，只能配合辦理。當掛牌公司的財報和獲利要求不符合規定，只能透過轉板這樣的「拖延戰術」因應。

證券業者說，那斯達克分為三個等級，分別是全球精選市場、全球市場、資本市場，其中全球精選市場是等級最高的市場，要求也最嚴格，被視為那斯達克最頂級的掛牌區，概念類似「藍籌股」，掛牌公司包括蘋果、微軟、亞馬遜等。其次為全球市場，這一層的公司在全球有一定知名度，但還未達超大型企業規模。

第三是被視為基礎等級的那斯達克資本市場，針對規模較小、成長中、可能尚未獲利的小型公司、新創事業、早期成長企業，業者說，這個市場的公司比較多元，有些成長潛力大，但風險也較高，因此比較容易出現價格波動大、甚至下市風險的情況。

業者指出，Gogoro因面臨下市危機申請轉板，從那斯達克全球精選市場轉板至資本市場，從最頂級連降兩級，為合理而且常見的策略，以延長上市時間，並且爭取更多時間改善基本面或其他資本操作，例如可能的併購、增資、併表營運等。

新創業者表示，像Gogoro這樣的市場先驅者，通常都得面臨這樣的風險。但當初能讓美國人埋單，顯示它的確擅長行銷，但當產品技術無法跟上經濟效益，就會面臨這樣的結果。

至於Gogoro若回台掛牌能否獲投資人青睞？創投業者說，投資人對於Gogoro回台掛牌後能否撐起合理股價、是否有成長性，會抱持質疑，因此建議公司必須進行大規模品牌重塑，並提出具體且可信的成長藍圖，還要能說服市場此舉不是「被美股市場放棄」，而是「主動策略轉移」，才有機會一搏。

投資人 資本市場 風險

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