化解那斯達克下市危機 Gogoro申請轉板

電動機車龍頭Gogoro赴美股那斯達克掛牌後，股價直直落，去年九月中旬股價跌破一美元，那斯達克去年十一月發警告函，Gogoro需在一八○天寬限期內改善股價並符合最低股價標準，否則將面臨下市危機。Gogoro表示，已申請從納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）轉板至納斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market）。

Gogoro曾被譽為國內新創獨角獸，在二○二二年四月至那斯達克風光掛牌，是國內首家赴美上市的獨角獸，上市當日股價達到每股十四點○二美元，盤中一度升至十七點五九美元的高峰。然而，美國投資者對於電動機車產業相對陌生，加上Gogoro一直未能獲利，導致股價一路走低。而在去年更爆出洗產地風波，創辦人、前執行長陸學森宣布請辭，股價也跌破一美元，廿五日收盤價為○點二六美元。

陸學森請辭後，Gogoro最大股東潤泰集團推派潤成投控董事長、潤泰集團法務長曾達夢擔任Gogoro新任董事長，原台灣總經理姜家煒則擔任代理執行長，市場解讀這是潤泰集團正式進入Gogoro的經營層。

Gogoro股價走勢 製表／林海 圖／聯合報提供

儘管Gogoro經營階層洗牌，未能帶動公司股價上漲，導致股價偏低觸發那斯達克的警告機制，去年那斯達克發函，若在一八○天的寬限期無法連續十個交易日將股價拉至一美元以上，就會從全球精選市場移出，為此Gogoro已經主動提交轉板申請。

Gogoro表示，正在等待申請結果，在此期間仍將維持上市資格並持續交易。Gogoro也強調，轉板不影響公司營運與股東權益。

對於今年營運，Gogoro指出，今年會持續推動年初宣布的「兩個聚焦、兩個深化策略」，有信心達成二○二六年能源事業損益兩平，二○二七年能源事業產生自由現金流，以及二○二八年車輛事業損益兩平的目標。

而今年第一季受到補助政策延後實施的影響，台灣電動機車整體市場表現相對低迷。為拉抬買氣，Gogoro繼日前攜手無印良品MUJI後，又攜手星宇航空發表Pulse Starwalker Edition聯名車，首批兩百輛即將售罄。Gogoro表示，「看好全年銷售超越去年，目標百分之十的市占率」。