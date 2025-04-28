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化解那斯達克下市危機 Gogoro申請轉板

聯合報／ 記者林海／台北報導
為化解下市危機，電動機車龍頭Gogoro已向美股那斯達克申請轉板，從最頂級的那斯達克全球精選市場轉至基礎等級的那斯達克資本市場。（路透）
為化解下市危機，電動機車龍頭Gogoro已向美股那斯達克申請轉板，從最頂級的那斯達克全球精選市場轉至基礎等級的那斯達克資本市場。（路透）

電動機車龍頭Gogoro赴美股那斯達克掛牌後，股價直直落，去年九月中旬股價跌破一美元，那斯達克去年十一月發警告函，Gogoro需在一八○天寬限期內改善股價並符合最低股價標準，否則將面臨下市危機。Gogoro表示，已申請從納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）轉板至納斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market）。

Gogoro曾被譽為國內新創獨角獸，在二○二二年四月至那斯達克風光掛牌，是國內首家赴美上市的獨角獸，上市當日股價達到每股十四點○二美元，盤中一度升至十七點五九美元的高峰。然而，美國投資者對於電動機車產業相對陌生，加上Gogoro一直未能獲利，導致股價一路走低。而在去年更爆出洗產地風波，創辦人、前執行長陸學森宣布請辭，股價也跌破一美元，廿五日收盤價為○點二六美元。

陸學森請辭後，Gogoro最大股東潤泰集團推派潤成投控董事長、潤泰集團法務長曾達夢擔任Gogoro新任董事長，原台灣總經理姜家煒則擔任代理執行長，市場解讀這是潤泰集團正式進入Gogoro的經營層。

Gogoro股價走勢 製表／林海 圖／聯合報提供
Gogoro股價走勢 製表／林海 圖／聯合報提供

儘管Gogoro經營階層洗牌，未能帶動公司股價上漲，導致股價偏低觸發那斯達克的警告機制，去年那斯達克發函，若在一八○天的寬限期無法連續十個交易日將股價拉至一美元以上，就會從全球精選市場移出，為此Gogoro已經主動提交轉板申請。

Gogoro表示，正在等待申請結果，在此期間仍將維持上市資格並持續交易。Gogoro也強調，轉板不影響公司營運與股東權益。

對於今年營運，Gogoro指出，今年會持續推動年初宣布的「兩個聚焦、兩個深化策略」，有信心達成二○二六年能源事業損益兩平，二○二七年能源事業產生自由現金流，以及二○二八年車輛事業損益兩平的目標。

而今年第一季受到補助政策延後實施的影響，台灣電動機車整體市場表現相對低迷。為拉抬買氣，Gogoro繼日前攜手無印良品MUJI後，又攜手星宇航空發表Pulse Starwalker Edition聯名車，首批兩百輛即將售罄。Gogoro表示，「看好全年銷售超越去年，目標百分之十的市占率」。

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