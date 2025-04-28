Gogoro在美申請轉板 不影響公司營運與股東權益
電動機車龍頭Gogoro表示，已申請從納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）轉板至納斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market）。Gogoro表示，轉板完成前仍將維持上市資格並持續交易；該公司強調，轉板不影響公司營運與股東權益。
電動機車龍頭Gogoro去年9月中旬股價跌破1美元，那斯達克去年11月發出警告函，Gogoro需在180天寬限期內改善股價並符合最低股價標準，否則將面臨下市危機。Gogoro25日收盤價為0.26美元。
在美股那斯達克上市的Gogoro申請轉板，創投業者說，這個機制類似國內資本市場從上櫃轉興櫃，而公司為了維持掛牌資格，只能配合辦理。這類轉板規定屬於淘汰機制，當掛牌公司的財報和獲利要求不符合規定，只能透過這樣的「拖延戰術」因應。
Gogoro在2022年4月至那斯達克風光掛牌，是國內首家赴美上市的獨角獸，而在去年更爆出洗產地風波，創辦人、前執行長陸學森宣布請辭，股價也跌破1美元。
儘管Gogoro經營階層洗牌，未能帶動公司股價上漲，導致股價偏低觸發那斯達克的警告機制，去年那斯達克就發函，若在180天的寬限期無法連續十個交易日將股價拉至1美元以上，就會從全球精選市場移出，為此Gogoro已經主動提交轉板申請。
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