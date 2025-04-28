川普關稅戰下 頂級超跑訂單驟減

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

川普關稅戰下，原本搶手的超跑現在也乏人問津，在整體供需格局改變下，業內人士指出，即使是很稀缺的車子現在身價也不如以往，頂級超跑品牌車商的訂單也驟減， 顯示金字塔頂端的車市嬌客，也同步縮手。

另外，車市也出現另一個特別的現象，在經濟大環境的壓力下，甚至傳出部分超跑車主領牌後，連開都沒開就隨即以折價一成以上賣給二手車商，以換現金、度小月。

業界指出，除了整體經濟能力受到影響，原本認為買盤最堅實的超跑買家實力也受到影響。另一個原因是高價車相對關稅和貨物稅的金額更高，此時買車似乎不是很適合的時機。即使在疫情期間，台灣的超跑市場需求也相當強勁，此前，不少超跑、稀有車款流入次級市場（中古車商）後，都出現要「加價購」的情況，但業內人士認為，這類特殊情況短期內恐難再現。

不過，近期因為供應穩定，車市也不好，原本市場上要加價才能買到的高價車款近期情況緩解，加價出售的情況已經少見，甚至流入二手市場的數量變多，也顯示頂級車的供需狀況出現改變。

車商 車市 關稅

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