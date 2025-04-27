數位行銷／Canva 助攻 搞懂行銷三堂課

我在大學任教，發現許多大學生都改用Canva做海報和設計簡報了。Canva究竟做對了什麼，才讓全世界1.7億用戶願意倚賴它呢？我想，這不是單單因為它好用，而是它很早就讓用戶把AI視為日常的一部分。

在今年的Canva Create大會上，Canva推出最新版本「Visual Suite 2.0」，從整合內容生產，到優化品牌語氣一致性，甚至跨入資料視覺化與情緒語言演算，一口氣將自己從設計平台進化為行銷協作與決策的整合中樞。

當Canva正在把AI變成一種創造節奏、品牌語言與組織效率的驅動力時，我們可從中學到什麼呢？

第一課：別再讓內容成為品牌的瓶頸

對許多企業來說，內容製作一直是推動行銷的最大痛點。不是沒有靈感，而是沒有時間、人力和預算，更重要的是沒有可依循的流程。

Canva把內容製作這件事，變成可以跨人、跨角色、跨裝置、跨專案的共用流程。從行銷簡報、社群圖卡、活動海報、產品規格表到客戶提案書，它都放在一個平台上，並遵循同樣的邏輯。

要知道，Canva不只是工具，它傳遞的，更是內容流程現代化的思維。這正是台灣企業需要補修的一課。

第二課：AI不只是省時工具，而是決策的先行者

許多人使用Canva的AI功能，讓它幫忙設計海報或套用簡報範本。但Canva真正想做的事情不是幫你省力，而是讓你更早知道什麼內容可能有效、什麼語調更貼近受眾、什麼格式在哪個平台最好推。

但對比許多企業的現況，AI仍被視為行銷後段的技術或創意外包，而不是一開始就加入戰局的夥伴。大家應該在前期就要善用AI參與溝通策略的建立與目標的預測。

Canva讓我們知道：用AI不是為了加快完成任務，而是提前理解溝通的契機。

第三課：品牌語言不只靠風格，更倚賴一致性

Visual Suite 2.0最引人注目的創新之一，是它的「Vibe Coding」功能。這個模組可以根據品牌設定與受眾輪廓，自動調整語氣、圖像、版型的風格，從而建立一致的品牌語言邏輯。

這讓我們重新反思：很多企業說自己做品牌，但究竟是不是只在做Logo、包裝和形象照，卻忽略了日常每一張貼文、每一封通知、每一次活動訊息中的語調連續性與視覺一致性呢？

品牌不是設計出來的，而是說出來、寫出來與持續做出來的。Canva讓美感不再只憑感覺，而是可以套用、複製、持續優化的邏輯。換句話說，Canva的價值不只是美，更在於能夠幫助品牌讓人記得住。

誠然不是每個企業都需要學Canva，但真正值得關注的不是它做了什麼，而是它為什麼會這樣做？這家來自澳洲的公司用技術與使用者經驗解決了這些問題，那麼我們能不能用制度、文化、流程與思維來做出自己的答案？

AI行銷的未來不是技術主導，而是組織學習與決策習慣的重組。Canva只是提早幫我們示範了一次：當你願意讓AI參與思考與溝通，它就會幫你看得更快、做得更準，也連結得更深遠。