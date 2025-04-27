經濟選書／破框思維 找出好點子

全世界有很多人、很多組織利用腦力激盪來解決和創意有關的問題。腦力激盪是一種正統技巧，每當需要快快得出構想，大家就做腦力激盪。

發明腦力激盪法，原先是要解決以下問題：在全公司性會議中，資淺員工很少發言，主導對話的是資深高階主管。當時的解決方案是每個星期舉行「集體思考」，給每個人同等的發言機會，確認資淺員工的想法也獲得徵詢。

你可以根據基本腦力激盪主題發展出很多變化型，創意公司IDEO列出的一般規則清單像這樣：

一、盡量衝高構想提案的數量。二、鼓勵天馬行空的想法。三、先不要評斷。四、根據他人的想法繼續往下想。五、聚焦在主題上。

我們來分析一下腦力激盪的五條規則。

第一條，腦力激盪是一場關乎數量的賽局：你讓愈多人開口，就愈有機會從中找到珠璣。第二與第三條規則是為了第一條開路，以確保每個人都能把自己的想法講出來。第四條規則，聽起來蘊藏極大潛力，但如果你確實認真看待前三條規則，很可能會有上百個想法繼續發展下去。

如果我說：「我們要讓產品在月光下發出紅色光芒，在陽光下發出綠色光芒，」然後你說：「我們要把產品做成透明的。」到底該怎麼做？接下來會有人說：「把產品做成可以反射出天空的顏色。」這還僅是三個想法而已，如果把另外幾十個加進來，就會得到我稱之為「點子下痢」的結果。

最後才提、但也同樣重要的是第五條規則，在我看來，這是束縛。你在自己的工作上很可能也體驗過這一點：你會發現自己正在解決錯誤的問題，然後把焦點移轉到別的事情上。這表示，尋找問題本身就是創意過程中的一部分，你不可以假設自己已經找到了問題，逕自利用腦力激盪找解方。

事實上，證據很明確指出一件事：腦力激盪無用！社會心理學家麥可．迪爾和沃夫岡．史特羅伯自1987年起針對腦力激盪做了一項大型研究，他們找來一群人分成四人一組，以傳統方式腦力激盪並收集這些人得出的構想。之後，他們再找來一群人單獨思考，然後以四個人為一組收集想法，綜合成一張清單。研究人員接著比較兩個群組的成果，發現獨自發想概念的人，會比在傳統群體腦力激盪下的人得出更多想法：獨自發想的人得出的非重複想法，比群體腦力激盪下的人多兩倍。

科學家愈來愈認為，群體腦力激盪會引發偏差，嚴重衝擊創意。我們也發現，團體動態會嚴重壓抑個人創意。人常會以各種方法來自我審查，把重點放在最先或最近出現在眼前的想法，選擇最便宜行事的想法。流程中出現的偏差會隨著時間不斷加深放大，並得出群體思維（groupthinking），群體思維有礙創意，也不利於個人責任歸屬。因此，不論是學術界還是實務界，都不再著迷於把腦力激盪當成正式的發想概念方法。

你可以這樣想：如果五個人為一組做腦力激盪，他們能運用的，就是這五個人具備的知識，這就是「框架內」的思考。在破框思維法裡，我們會要你善用有史以來全體人類累積出來的知識，投入心思傾聽別人的想法，也要擴展你自己的知識，跳出你的舒適區，我們把這稱為「跳出框架」的思考。（摘自《破框思維的技術》，天下雜誌出版）