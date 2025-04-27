點子農場／借鏡瀨戶內藝術祭成功方程式

2025年日本瀨戶內國際藝術祭開幕的前兩天，由台日兩地創意人和藝術家組成的「台日共丸聯盟」發表了「台灣自己館」和「月亮上的台灣」等作品。

瀨戶內國際藝術祭自2010年起每三年舉辦一次，已成為日本面向世界的文化外交旗艦計畫。而「台日共丸聯盟」在這個國際平台上的登場，象徵著民間文化力的崛起，也象徵著台灣的在地創造力，正在用自己的方式被世界看見。

這一次，我不只是觀察者，也是參與者。從大阪世博到瀨戶內藝術祭，參與的不只是一場展覽，更是一場島嶼與世界對話的儀式。

瀨戶內國際藝術祭的最大特點，是它不將藝術封存於美術館，而是讓藝術走入村落與海岸線。每一件作品，都與當地居民、地景、歷史產生交集。策展人北川富朗曾說：「我們不辦展覽，我們只是讓地方自己說話。」

而這樣的「說話方式」，不只是藝術，更是公共性與社會性的展現。這場藝術祭有三大影響力：推動地方創生、強化國家品牌，以及盤活觀光與在地經濟。

藝術祭源於1990年代福武總一郎與安藤忠雄在直島的文化實驗。當初只是地中美術館與幾件建築作品，後來由北川富朗策展，擴展至整個海域，涵蓋12座島嶼與二座港口，形成一個藝術與地方創生共構的文化網絡。

2025年，這場藝術祭邁入第六屆，除了承襲過往「藝術介入土地」的理念，也開始更多強調國際共創、青年返鄉、數位與永續議題，形成一個面向未來的實驗場。

這不只是一場展覽，而是一個「地方成為未來場域」的總體設計實踐。瀨戶內海的日文原名「Setouchi（せとうち）」意為「瀨戶的內側」，象徵著一個多島、多聲、溫潤而包容的海域。這片海，不只是地理空間，更是一個精神框架與行動平台。從「創意、公益、生意」三者結合來看，它的運作極具智慧與平衡感：

首先是創意，每件作品源自地方記憶與在地工藝，讓創意根植土地。其次在公益方面， 社區參與、居民共創，讓藝術與生活連結成共好機制。第三為生意，透過旅遊、文創、文化資產轉化，建立可持續經濟模式。

為了讓這場經驗成為可供台灣參照的模式，我歸納出一套「Setouchi方程式」，每一字母都代表一個策略要點：

S-Story，敘事本位：從地方語言、記憶、傳說中策展，轉化為作品與品牌。

E-Ecosystem，生態系統：藝術家、居民、企業、政府共創的長期合作平台。

T-Tourism，策展觀光：用參與式旅遊與學習型策展吸引高質量旅人。

O-Ownership，在地所有權：居民參與、共享成果，地方變成行動主體。

U-Uniqueness，獨特性設計：每島每村皆獨立策展，不複製、強調不可替代性。

C-Continuity，長期持續性：不以一次活動為終點，而是制度性再生。

H-Humanity，人文核心：尊重土地、老人、記憶與勞動者，以情感為本。

I-Internationalism，國際連結：小島即世界舞台，透過策展與共創擴展文化外交。

瀨戶內藝術祭啟動了「島嶼重新思考自身價值的可能性」。台灣擁有更多的島嶼、更高的文化密度與活力，無論是澎湖、馬祖、小琉球，還是山城、原民部落，都是未來可能的「台灣Setouchi」。