雙橡園打造超慢跑盛事 七期市政核心化身健康運動場域

繼去年締造逾2,000人參與佳績後，全台唯一的大型超慢跑盛事「1518市政核心超慢跑」，27日在七期市政核心盛大登場。活動由優漾複合運動會館主辦、雙橡園開發冠名贊助，在市府指導下，串聯運動、建築與生活風格，體現健康、永續與美學兼備的城市運動理念。

今年活動規模翻倍成長，吸引近4,000位跑者參與，從4歲幼童到84歲高齡長者齊聚七期，共同實踐「ALL YOUNG TOGETHER」的全齡運動精神。

台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席，感謝主辦單位致力推廣更「優雅」的跑步運動，讓想運動的市民朋友輕鬆「入坑」，進而跑得久、跑得開心，達到健康快樂的成果。

運動局說明，台中市民「過重或肥胖比例」低於全國平均，為六都第二瘦，與台中市民的運動風氣興盛有關。市府持續推動屬於台中市民的路跑運動，盼延續運動風潮，鼓勵市民朋友積極參與，培養運動習慣，共同打造台中為低碳、陽光運動城市。

今日活動，優漾複合運動會館總經理陳揚鈞、雙橡園開發執行長王慶瑞、總經理魏櫂良、萬豪國際香港、澳門、台灣及海南地區副總裁龍田斯Richard Boyer、財務副總裁陳協良、台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男均到場為跑友加油打氣。

延續2024年「1920市政核心超慢跑」的熱烈迴響，今年活動再度於七期市政核心舉辦，路線涵蓋黎新公園、水岸綠帶及龍富街廓，結合高綠覆與純住宅特性，打造具國際感的城市慢跑場景。全長7公里的賽道以「無競賽壓力、全齡參與」為原則，鼓勵跑者以自在步伐，探索台中最美的城市風景。

活動特邀台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師再度領跑，並由「國軍冠軍教練」徐棟英教官現場帶領教學，傳遞「不痠、不痛、不硬、不喘」的超慢跑四要訣，推廣可持續且親民的運動方式。

陳揚鈞說，「優漾相信運動的價值，不在於你多快，而在於你願不願意持續。而要能持續，首先得喜歡；要能喜歡，首先得體驗好」。

此次活動在補給設計上全面升級，特別以「超級食物」為核心規劃理念，體現主辦單位對運動營養與飲食素養的高度重視。考量超慢跑屬於低衝擊、長時間、全齡參與的運動形式，補給內容不再僅止於能量補充，而是從吸收效率、身體修復到日常飲食選擇，全面提升設計邏輯。

全場補給涵蓋藜麥、毛豆、南瓜、番茄、青花菜等天然植化素來源，搭配龍蝦、鮑魚、干貝、骰子牛、松阪豬、炙燒鮭魚等優質蛋白，從食材選用到呈現細節，展現主辦單位與雙橡園對「吃得好」與「活得好」的整體思維。

今年也再次與南投富茂農場合作，選用具保育意義的「有機石虎山蕉」作為特色補給，結合友善農業與透明產地，將永續理念自然融入活動當中。從營養、環境到選擇背後的價值觀，這場活動不僅是跑步體驗，更展現雙橡園對優生活提案的延伸實踐。

進一步呼應「運動與美學的交會」，活動也攜手法國殿堂級甜點品牌Pierre Hermé，為 ALL YOUNG團隊組跑友準備專屬馬卡龍。被譽為「甜點界畢卡索」的Pierre Hermé，以「味覺優先」為理念，將法式甜點推升為藝術體驗，品牌遍布全球。這項跨界合作不僅提升活動的國際感，也展現雙橡園在生活細節上的美學視野。

今年的團隊組，由主辦單位號召企業與學界菁英共襄盛舉。整場活動包括台積電（2330）、美光、矽品、康淳等科技產業代表，以及富邦（2881）、元大（2885）、合庫、新光（1409）等金控銀行，甚至台中建經協會、交大、逢甲、東海、中興、台中教大等各知名EMBA共同組隊參與。

連續三年冠名支持大型運動賽事的雙橡園，從活動設計到現場體驗，體現其「建築、藝術、優+生活」的品牌核心。今年號召超過500位住戶與親友參與，並在會場設立品牌接待區，提供大會頂級補給、冷泡茶、手沖咖啡等，延伸建築服務至社群互動與生活體驗層面。

魏櫂良表示，雙橡園關注的不只是住宅產品本身，而是整體城市生活的品質。透過推動不同形式的運動活動，希望讓空間回歸生活本質，讓人們重新走進城市中值得被看見的片段。

從馬拉松到超慢跑，雙橡園持續以實際行動參與七期市政核心的生活場景規劃，讓「優生活」不只存在於建築內部，而是自然延伸至街道、公園與社區之間的日常。這正是作為一個建築品牌，對城市發展應有的責任與態度。

雙橡園亦積極投入高端體育賽事，攜手TPGA與頂粵吉品共同舉辦全台最大規模高爾夫賽事「頂粵吉品公開賽」，打造連結運動菁英與生活品味的國際平台。今年「1518市政核心超慢跑」與高球賽事同步發聲，展現品牌從專業競技到全民參與的全方位運動願景。