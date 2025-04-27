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波音交機量復甦 法人看好長榮航太、亞航等供應鏈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

波音第1季財報受惠整季交機量優於預期，加上生產品質持續提升，計畫在未來幾個月內737系列月均交機量達38架下，法人機構看好長榮航太（2645）、亞航（2630）等台股航太供應鏈營運後市表現。

波音第1季營收194.9億美元，季增27.9%，每股獲利（EPS）-0.16元，受惠整季交機量優於波音管理階層預期，虧損持續收斂，展望2025年，受惠先訂定的品質改善計畫持續執行，生產的返工時間減少25%、廠間員工支援減少50%，品質已經改善，計畫在未來幾個月內737系列月均交機量達38架；787系列持續穩定復甦；777X系列擴大檢測；同時，管理階層預期今年下半年自由現金流量轉正，並於2025年底加速成長。

關稅議題上，因為大部分航太供應鏈位於美國，且加拿大與墨西哥的許多航太零組件受惠USMCA協定將獲得豁免，只有部分日本、義大利等國家生產的航太零組件需支付10%關稅，加上約70%生產飛機將申請出口退稅，預期2025年關稅成本不到5億美元，影響有限。至於在中國大陸客戶退訂飛機現象，將持續與客戶協商，確保中國大陸的退訂問題不會影響波音營運復甦，並留意未來不會有其他國家，像是歐盟地區等出現退訂飛機的現象。

國內大型法人機構認為，維持波音今年交機量改善，帶動產業增速恢復正常，對台灣民用航太個股而言，受惠航太景氣開始復甦，營運也迎來成長，看好長榮航太、亞航、豐達科（3004）等供應鏈營運將受惠。

亞航 波音 航太 長榮

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