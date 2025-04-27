五一勞動節前夕 北市企業強力徵才、祭高薪52K

臺北市就業服務處自4月28日至4月30日邀集12家企業，包括製造、零售、公共自行車租賃、污水處理及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點4月28日於景美就服站，4月29日在北投、內湖就服站，4月30日在艋舺、西門就服站舉辦，皆為下午2至4時，共釋出298個工作機會，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局局長王秋冬表示，高齡少子化的社會發展，日益凸顯居家長照服務的重要性，訓練照服員投入照服產業，更是長照2.0成功與否的重要因子。特別是社會結構變遷下，熱情溫暖的照服員，不僅減低三明治世代照顧壓力，更可成就至高的勞動價值。照服員的薪資結構非僅止於表面的時薪數字，另含有特殊照顧加給、轉場津貼、特殊時段加給、證照津貼及久任獎勵等津貼，總薪資往往可上看4萬以上，甚至還可上看6、7萬呢！

本週徵才廠商包括傑緣居家長照、嘉陞居家長照、暖心居家長照、馨瀅居家長照，另外還有統康生活、統一超商（2912）、凱明、微笑單車、美商德盟全球凱展、特力屋、煒盛環科及中興保全等共計12家企業。

公共工程金質獎常勝軍煒盛環科公司，釋出現場工程師高薪52K，只要專科以上，環境工程、機械工程及土木工程相關科系畢，具良好的溝通能力、思考邏輯清晰、細心及執行力佳，還有操作人員、工程專案助理及水質檢驗員等職缺。另外凱明公司釋出基本電子作業員，國中學歷以上，從事SMD後段製程加工等相關工作（熟手焊經驗者優先錄取），邀請對以上職務有興趣的求職朋友，共同加入工作行列。

零售業高薪前三名，統康生活事業儲備店長高薪42K、統一超商儲備幹部高薪40K及特力屋資深社區管家高薪40K，時薪則以美商德盟220元取勝，零售業工作環境與氛圍相對輕鬆無壓力、較無加班問題，可與人群互動，有些職務（如特力屋社區管家)還可依每月業績成果，而有業績獎金，非常適合具親和力、熱心、靈活應變能力的求職者來挑戰。