黑松舉辦100周年家庭日 迎接下一個百年

黑松（1234）今（26）日於桃園市立青埔運動公園舉辦100週年家庭日，活動以「歡樂」、「感謝」與「傳承」為核心精神，邀集逾千位跨世代員工與家屬齊聚一堂，共同見證黑松創立一世紀的感動與榮耀。

黑松公司董事長張斌堂致詞時表示，「熱情、毅力、決心這三個關鍵要素造就了黑松經營一世紀的成功。黑松能穩健成長至今，要感謝所有同仁們為公司扎下深厚根基，並與黑松持續邁步前行。這棵茁壯的黑松樹是我們的起點，從一顆松果再長成一整片樹林，代表黑松的精神會一代代傳下去。我們不只是慶祝一百歲，更希望迎接下一個更精彩的百年。」

現場不僅安排了團體競賽、親子活動、小農市集、抽獎活動等豐富的互動體驗，還有黑松沙士寶寶、FIN水寶等經典品牌人偶驚喜現身，營造熱鬧氛圍。黑松精心準備的專屬紀念品，包括黑松100週年紀念章、紀念T恤、運動毛巾、酒心巧克力，也讓這場別具意義的家庭日更添紀念價值。

國民品牌－黑松今年迎來企業創立100週年的重要里程碑，為感謝所有員工的長期努力與貢獻，特別舉辦100週年家庭日活動，邀請員工、家屬同樂。

員工是企業發展的關鍵力量，為了提升其生活安定感與工作向心力，黑松除了每年固定調薪、提供業績與績效獎金外，早在2014年即設立「員工持股信託制度」，由公司提撥30%獎助金，結合員工自提資金購入公司股票，提供退休保障，截至2024年底，制度參與率已接近七成。

黑松重視每一位長期投入的員工，張斌堂也於家庭日中頒發「久任員工獎」予服務超過35年的資深員工們，表達深厚的感謝之意。

適逢黑松創立100週年，特別呼應主軸「黑松100轉動‧感動」，設計專屬員工的「黑松100週年紀念T-shirt」，背面標註1925至2025年字樣，象徵百年企業的傳承與精神延續。同時，現場也發放以「黑松沙士」與「黑松汽水」品牌色為主調的運動毛巾，展現經典品牌形象。為紀念這個別具意義的時刻，公司更精心準備了「黑松100週年紀念章」及「黑松100酒心巧克力」，與全體員工共享榮耀與感動。為了響應環保，家庭日更首度導入數位系統，從活動報到、闖關集點、中獎查詢，皆可透過手機完成操作，落實永續與創新的理念。

黑松100週年家庭日活動豐富且多元，從團隊競賽、闖關遊戲到親子互動，處處可見同仁展現活力與團隊默契。現場的美食市集更匯聚了胖卡餐車、知名店家與在地小農攤位，貼心準備適合長輩、年輕同仁與孩童等不同年齡層喜愛的餐點，兼顧美味與健康。