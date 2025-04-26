小企業致力大改變！以諾財顧實踐IFA制度 獲「微型企業創業楷模」獎

中華民國傑出企業管理人協會主辦「第23屆金峰獎」得獎企業揭曉。以諾理財規劃顧問公司獲頒「微型企業十大創業楷模」，為全台首家以IFA（獨立理財顧問）制度運作的財務顧問公司榮登該獎項，也是極少數以「非產品銷售」顧問模式營運的微型企業，代表IFA顧問制度在台灣邁入制度化與產業化新里程碑。

金峰獎為台灣最具代表性的企業獎項之一，專注表揚具創新價值、永續潛力與專業精神的創業者。此次獲獎，是對以諾理財在「收費式、制度化、非銷售導向」顧問模式的高度肯定，也凸顯IFA制度的價值逐步被看見。以諾現正籌備成立「獨立理財顧問協會」，在台實踐IFA在地化。

以諾創辦人李鳳蘭表示，過去以來在台灣市場，絕大多數理財顧問仍以產品銷售為主，專業顧問往往被制度排擠，但以諾選擇走一條不一樣的路，採「收費顧問制」加上「獨立中立的IFA制度」，建立一個讓顧問可以單純為客戶思考的環境，專注為個人與家庭量身打造長期可行的財務策略；她強調，「以諾希望從根本改變顧問與客戶之間的信任關係」。

事實上IFA（獨立理財顧問）制度在英國、美國與澳洲已是主流，台灣則在起步階段。深耕金融領域逾21年李鳳蘭表示，以諾自創立以來，即主動導入國際理財規劃標準（FPSB），堅持專業、獨立、以客戶利益為中心的顧問精神，與傳統金融體系劃清界線，並成功發展出具有國際水準的IFA顧問平台。

「以諾不只是一家公司，我們是希望成為制度變革的開端，」李鳳蘭強調，期望透過實務標準與行業自律，提升市場透明度與信任基礎，落實財務穩健、家庭保障與世代傳承等社會價值。同時，建立理財顧問專業獨立性，「能用自己的專業，為客戶真正創造價值」，「理財顧問不再只是靠銷售養活自己。」

她表示，以諾已擁有8人專業團隊，並正籌備成立「獨立理財顧問協會」，致力推動產業制度化，希望從制度標準、實務倫理、人才養成等面向提升產業整體專業度與社會信任。