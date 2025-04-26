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台灣虎航高雄徵選客艙組員月薪上看7萬 近2千人搶破頭

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航招考高雄客艙組員，考生們依序排隊進行報到。圖／台灣虎航提供
台灣虎航招考高雄客艙組員，考生們依序排隊進行報到。圖／台灣虎航提供

台灣虎航首度移師到高雄招募空服員，月薪上看7萬元，短短2周內便吸引了近2000名求職者報名。今天初試甄選，近1千名求職者符合資格，到考率將近九成，複試預計於5月3日進行，錄取的客艙組員將於今年下半年報到。

台灣虎航營運長賴俊廸今天到場視察高雄客艙組員招募情況，他表示，台灣虎航現已營運多條高雄出發的國際航線，且南部地區的旅運需求暢旺，未來也將持續評估有潛力的航點；此外，台灣虎航有多個航點為桃園、高雄雙城執飛，相信也可吸引外籍旅客來台規劃行程時，不需走回頭路，一次體驗寶島的多重旅遊魅力。

台灣虎航說，為選出性格和台灣虎航品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文及英翻中測驗，以初步了解考生們的中、英文的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，台灣虎航說，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年進行報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，成為虎寶虎妞翱翔天際。

台灣虎航 求職 面試

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