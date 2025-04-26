廢布改造寵物衣 中市社創基地培力逢甲女大生斜槓創業

台灣寵物年產值上看600億元，每分鐘也有10件衣服被丟棄。逢甲大學4位商學院女學生，結合「毛經濟」與「快時尚」，在台中市政府社會局與社會創新實驗基地輔導下創立「再寵生活」，利用二手衣與廢棄的邊角布料，重新製作成寵物配件服飾，斜槓創業已半年，最受歡迎的商品是寵物蝴蝶結和領巾。

「讓心愛的衣物再次寵愛毛小孩！」國貿系四年級蘇芷暄說，團隊創立源自於通識課程「社會永續與創新創業」，老師要求依據SDGs構思一個商業模式。

因為他們家中都有飼養毛小孩，也注意到快時尚帶來的環境負擔，於是決定回收舊衣改造為寵物服飾，計畫成功入圍教育部U-start創新創業計畫，獲得35萬元獎金，開啟了創業之路。

4位女大生最初在校園和社群平台募集舊衣，但整理、分類和清洗就花費大量時間和精力，可用的舊衣寥寥可數；實地擺攤販售接觸毛爸媽，也聽到他們對舊衣的疑慮。

透過社創基地連結，團隊爭取與達新工業異業合作，取得生產過程中剩餘的邊角布料，確保原物料品質和來源穩定，也更符合毛爸媽的期待，打造循環經濟和綠色消費。

由於團隊成員都沒有服裝設計背景，他們又連結撒瑪黎雅婦女協會成立的德蘭工坊，學生發想創意，無家婦女生產與製作。

團隊會依布料的特性改造，吸水性好的棉質T恤做寵物圍巾，柔軟的針織毛衣做寵物睡墊，防潑水的風衣外套升級為寵物雨衣，還可以幫顧客將具有紀念意義的舊衣，客製化為專屬自己毛孩的商品，賦予二手衣新生命。

「最大的困難，是在創業與學業之間找到平衡！」成員們曾經一邊熬夜修改設計，與廠商來回溝通打樣，另一邊準備考試和報告，經常感覺快要撐不下去。

後來，他們學會「取捨」，將重點放在最優先重要的事情上，例如，考試前減少創業活動，分工合作減少個人壓力，並善用零碎時間處理工作。成員分享：「雖然過程十分辛苦，但學到許多新技能，每一步都讓我們成長。」

社會局表示，社創基地輔導超過100個社會創新創業團隊，第15期團隊「再寵生活」代表青年女力，不只關心環保，更希望透過行動帶來社會影響力，縫製的每一針一線，承載對環境與社會的關懷，實踐永續、推動共好的生活態度。