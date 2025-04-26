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統一攻平台經濟 五路進擊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一企業昨（25）日公布營業報告書，董事長羅智先表示，將延續運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略，並提出五大營運重點，持續建構亞洲流通生活平台。

去年統一企業市值突破5,000億元，為名列台灣市值前20名的公司，羅智先表示，致力突破去年表現、完成2025年銷售目標。

統一（1216）將運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略，以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「體驗＋零售」、「貿易+流通」、「聯盟＋整合」四個主軸，建構亞洲流通生活平台，長期經營目標為提供消費者更好服務，讓各業者能一起在這個平台上貨暢其流、物通天下。

統一集團對內強化管理優化體質，對外積極開發市場。羅智先喊出今年運營重點五大策略，包含「品牌價值強化」、「獲利能力提升」、「市場機制維護」與「平台經濟建構」和「社會責任參與」。

羅智先說，「品牌價值強化」，為聚焦精耕大品牌與大SKU，以品牌行銷加深消費者情感連結，以技術研發追求更優質的產品力，進而擴大市占率，建立產業地位。

「獲利能力提升」精練基本功，提升產線使用率並優化生產效益；持續強化產品附加價值及調整產品結構、行銷配置，並透過管理政策及工具檢視費用投入效益是否持續進步。

消費 統一企業 羅智先

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