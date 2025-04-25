普吉島房市迎來黃金十年 AYANA 預售案在台中首發

近年來，泰國普吉島憑藉國際級旅遊產業、高端富豪移居潮與政府基礎建設投入，成為全球房地產市場矚目的焦點之一。看好台灣人的投資實力，多年來專注於普吉島高端房產開發的T.H GROUP，25日在台中舉辦「AYANA海景公寓與山景VILLA」台灣首發說明會，吸引大批投資者到場。

包括機場擴建、賭場綜合體規劃，以及高端旅宿與國際教育設施的發展，助攻普吉島房市迎來黃金十年。根據統計，2024年投資普吉島房產總金額居全球前三大的外國人，分別是中國大陸、緬甸及台灣；其中，台灣人去年在普吉島共買進836套房，總投資額達43億泰銖。

看好台灣人的投資實力，多年來專注於普吉島高端房產開發的T.H GROUP，繼2024年12月「陽光海岸海景公寓」交屋，與「KORA度假村飯店」正式營運後，2025年再度推出總銷70億泰銖的全新旗艦預售建案AYANA海景公寓與山景VILLA，地點位於普吉島國際富人區，並推出「7％高投報2年包租」、「自備50％」的投資方案，符合國際高端買家需求。

其中，AYANA海景公寓總戶數536套，每套面積從43平方米至113平方米、1至3房，總價從500萬泰銖至1,600萬泰銖；AYANA山景VILLA共有62棟，每棟售價3,000萬泰銖起。

T.H GROUP攜手台中相信地產，「AYANA台灣首發」25日在台中舉辦，現場邀請約60位企業主、自營商、投資置產客等，分享交流普吉島的成功開發經驗，推廣國際新投資熱區－普吉島的願景。

T.H GROUP台灣籍營銷總監蘇紘緯表示，泰國政府推動賭博蓬勃合法化，計畫於2029年落成世界級娛樂綜合體(Integrated Resort, IR)，普吉島有望取代澳門成為亞洲頂級娛樂中心。

全球娛樂產業龍頭無不爭相卡位，目前包括銀河娛樂、美高梅、金沙中國、永利澳門等國際知名娛樂品牌都已宣布投入，預期將引進大量高消費力的博弈型遊客，使當地旅遊市場更加蓬勃興盛。

此外，普吉島近幾年之所以快速竄起，除了先天環境優勢佳、生活宜居外，房價基期低、補漲強勁，讓眼光精準的全球投資人在此嗅到商機，相較曼谷、香港、新加坡，普吉島房價仍處於上升期，且投資報酬率極高。

蘇紘緯說，旺盛的旅遊與長居租賃需求，讓普吉島五星級酒店、高檔度假村如雨後春筍般成立，全球旅客與長居人口帶來穩定租金收益，來自中東、歐美的買家尤其青睞購置「度假屋」，既可自用又可出租，讓資產配置更為多元、穩定。

有別於其他海外置產區域琳瑯滿目無所適從，普吉島富人區預售建案AYANA在台灣首度曝光。由於近期受到美中關稅戰干擾，台灣房地產市場悲觀氣息瀰漫，普吉島置產投資顯學則方興未艾，預估將成為國際一大明星地區。

蘇紘緯分析，普吉島高端租賃市場十分火熱，豪華套房旺季日租金高達1.5萬至2萬泰銖，且一房難求，普吉島高端房產市場需求熱烈，投資者重視值得信任、穩健的開發商，不少海外買家都是持續置產布局。