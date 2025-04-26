全球貨櫃運量 2025年恐衰退

路透報導，海事諮詢機構德魯里（Drewry）24日表示，美國貿易政策將直接衝擊全球貨櫃運輸活動，今年全球貨櫃港運量將降低1%，是這家倫敦諮詢公司1979年來開始蒐集這項資料以來第三次下滑。

德魯里說，全球貨櫃運量在2009年金融危機期間暴跌8.4%，在2020年宣告新冠肺炎疫情爆發那年滑落0.9%。

川普政府目前的貿易政策包括對進口自大多數國家的貨物一律加徵10%的關稅，另對中國大陸進口貨加徵145%進口關稅。中國大陸和其他國家也宣布對美國貨課徵報復性關稅。

德魯里在一場簡報會上說：「假設現行關稅有三分之二繼續實施，美國從中國大陸的進口量可能減少40%。」