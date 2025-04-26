美西、美東線運價不跌反漲

美國總統川普對全球發動關稅戰，全球出口北美的貨量還是造成影響。業界推估，大陸地區出貨北美的貨量最少減四成，然而運價衝擊比市場預期還小，最新一周開出來遠東到美西及美東運價表現穩健，運價不跌反漲。

國內物流業者分析，關稅戰事件一直在變化當中，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（25）日出爐，指數下跌22.74點至1347.84點，周跌幅1.65%，但是四大運價本周出現歐洲線走跌、北美線上揚全新變化。

國內物流業者分析，現階段中國大陸到北美的貨量約減少四成，即便沒有貨量，海運公司也不願意低價收貨，造成運價都沒有什麼變動，主因所有客戶面對高關稅決定暫不出貨，客戶大多先觀望，需求還是存在。

根據最新一期出爐運價，全球各大廠商都還在調整因應策略，貨量的移動量減緩，SCFI運價指數出現連二跌；最令市場驚訝北美線量減少四成，運價逆勢走高，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,141美元，較前一期上漲38美元，漲幅1.8%；遠東到美東每FEU達3,257美元，較前一期上漲6美元，漲幅0.18%。