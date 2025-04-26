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長榮：海運需求沒有消失 第1季貨運量價都好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。長榮海運提供
長榮海運。長榮海運提供

長榮海運（2603）昨（25）日舉行法說會，總經理吳光輝表示，第1季貨量、運價都好，加上油價走低、獲利有望優於預期；美國總統川普發動關稅戰之後，需求沒有消失，只是壓抑遞延出貨；美國貿易代表署（USTR）提出對特定船舶課徵港口費用，長榮海運中國大陸船舶比重不高，對於整體營運沒有影響。

川普發動大規模關稅戰，中國大陸出口到北美貨量跳涯式下滑，市場擔心海運市場概況；吳光輝分析，海運貨櫃運送的多半是民生需求品，短期內中、美之間的貨量雖會受到衝擊，然而東南亞、南美、歐洲等市場需求依舊存在。

吳光輝認為，中國大陸到北美的貨物急速減少，但放眼長期來看，大陸出口到北美的貨物數量只有成長率的變化，沒有衰退問題；需求不會消失，只是被過度壓抑。

他評估，美國發動貿易戰應該有其目的性，預期不會持續太久，美中應該有智慧妥善處理問題，否則最終結果是消費者埋單。

吳光輝也坦言，因為有關稅戰的問題，今年能見度和往年相比較為混沌不清，尤其遠東到北美泛太平洋航線，長榮的客戶都是以剛性需求為主，只有成長率高低、沒有衰退問題，應該只是出貨時間遞延，沒有悲觀的理由、整體而言仍抱持「審慎樂觀」態度。

長榮海運第1季貨量、運價及油價都比預期好，第1季獲利表現可期，長榮海運也同步加快航線優化、拓展區域市場等，同時提升轉運效率，來應對供應鏈變動與地緣政治風險，提升整體營運韌性。

美國USTR提出對特定船舶課徵港口費用，引起了全球關注。吳光輝引述世界航運理事會公開表示憂慮內容指出，該政策擾亂既有的投資和營運安排，增加美國出口商的壓力，特別是農業產品，以淨噸位計費可能懲罰高效率船型，導致運輸成本上升，消費者最終埋單。

美國 長榮海運

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