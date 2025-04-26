聽新聞
0:00 / 0:00

陸考慮豁免美部分商品加稅 石化業高度關注乙烷

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

外媒披露，大陸有意豁免部份美國進口產品關稅，台廠高度關注乙烷是否名列其中。目前大陸輕裂廠約13%產能以乙烷做為料源，據此生產最大宗石化基本原料乙烯，若美國輸大陸乙烷獲得關稅豁免，供應寬鬆後，恐將打壓石化業上下游原料價格，台廠從上游台塑化到下游台塑、台聚、國喬等恐承壓。

市場人士指出，2019年以來，中國大陸為提高乙烯及下游產品成本競爭力和獲利能力，包括新浦化學、衛星化學連雲港石化、三江化工和中英天津石化等陸續投資打造乙烷裂解廠，利用美國乙烷來生產乙烯。截至2024年底，中國大陸已有六個乙烷裂解投資項目、共計七套裝置建成投產，合計乙烯年產能達675萬公噸，占全中國乙烯總產能13%。

法人指出，美中兩大經濟體爭端可能減少全球貿易量並對經濟成長造成壓力，近期以中國為主的石化原料市場嚴重恐慌，面對內、外貿製品企業訂單均受到影響，正引領乙烯到下游的泛用樹脂行情走跌。以最大宗石化基本原料乙烯來看，以4月初起跌點每公噸855美元為基準，累計三周來跌價65美元、跌幅7.6%。

乙烯 美國

延伸閱讀

科技股波動加劇 AI題材還能追？基金經理人這樣看

新北淡江大學化學車駛入秀峰高中 學生體驗科學魅力

南亞回收織物 攻循環經濟

守護桃園觀音海岸 亞東石化攜手白玉志工淨灘顧環保

相關新聞

長榮：海運需求沒有消失 第1季貨運量價都好 獲利估優於預期

長榮海運昨（25）日舉行法說會，總經理吳光輝表示，第1季貨量、運價都好，加上油價走低、獲利有望優於預期；美國總統川普發動...

美西、美東線運價不跌反漲

美國總統川普對全球發動關稅戰，全球出口北美的貨量還是造成影響。業界推估，大陸地區出貨北美的貨量最少減四成，然而運價衝擊比...

全球貨櫃運量 2025年恐衰退

路透報導，海事諮詢機構德魯里（Drewry）24日表示，美國貿易政策將直接衝擊全球貨櫃運輸活動，今年全球貨櫃港運量將降低...

陸考慮豁免美部分商品加稅 石化業高度關注乙烷

外媒披露，大陸有意豁免部份美國進口產品關稅，台廠高度關注乙烷是否名列其中。目前大陸輕裂廠約13%產能以乙烷做為料源，據此...

統一攻平台經濟 五路進擊

統一企業昨（25）日公布營業報告書，董事長羅智先表示，將延續運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略，並提出五大營運重點，持續...

房市進入盤整期…這5都房價指數下滑 業者：轉向買方市場

信義房屋季指數顯示，2025年第1季六都加新竹中有五都房價下跌，市場明顯轉向盤整。專家指出，中央銀行房貸管制、股市回檔與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。