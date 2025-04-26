陸考慮豁免美部分商品加稅 石化業高度關注乙烷

外媒披露，大陸有意豁免部份美國進口產品關稅，台廠高度關注乙烷是否名列其中。目前大陸輕裂廠約13%產能以乙烷做為料源，據此生產最大宗石化基本原料乙烯，若美國輸大陸乙烷獲得關稅豁免，供應寬鬆後，恐將打壓石化業上下游原料價格，台廠從上游台塑化到下游台塑、台聚、國喬等恐承壓。

市場人士指出，2019年以來，中國大陸為提高乙烯及下游產品成本競爭力和獲利能力，包括新浦化學、衛星化學連雲港石化、三江化工和中英天津石化等陸續投資打造乙烷裂解廠，利用美國乙烷來生產乙烯。截至2024年底，中國大陸已有六個乙烷裂解投資項目、共計七套裝置建成投產，合計乙烯年產能達675萬公噸，占全中國乙烯總產能13%。

法人指出，美中兩大經濟體爭端可能減少全球貿易量並對經濟成長造成壓力，近期以中國為主的石化原料市場嚴重恐慌，面對內、外貿製品企業訂單均受到影響，正引領乙烯到下游的泛用樹脂行情走跌。以最大宗石化基本原料乙烯來看，以4月初起跌點每公噸855美元為基準，累計三周來跌價65美元、跌幅7.6%。