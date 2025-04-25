國光生技6月改選 公布12席董監事提名名單

國光生技將在今年6月26日召開股東常會，並進行董監事改選。國光生4月24日公告提名名單，最大股東國發基金提名2席，包括國發會業務組長曾美幸、國土區域離島發展處副處長林鐘榮；另一官股耀華玻璃則提名1席董事。

另外5席董事提名包括國光生董事長詹啟賢、總經理留忠正、林榮錦、林繼恆、徐小波；獨立董事提名許永聲、蕭美玲、洪佩君、梁賡義。

不過，國光生技4月22日公告另一份「股東自行提名」董監事提名名單。其中一名董事提名晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦，但公告中特別指出，「本公司於114年4月18日接獲林榮錦來函通知，其本人並未同意以川圃公司代表人身份候選國光公司董事。」

晟德集團向中央社記者表示，身為第一大民股，立場一定是支持公司繼續穩健經營，也支持以國發基金為首的董監事團隊，日前「股東自行提名」公布的董監事名單並未徵詢林榮錦的意願。