國光生技6月改選 公布12席董監事提名名單
國光生技將在今年6月26日召開股東常會，並進行董監事改選。國光生4月24日公告提名名單，最大股東國發基金提名2席，包括國發會業務組長曾美幸、國土區域離島發展處副處長林鐘榮；另一官股耀華玻璃則提名1席董事。
另外5席董事提名包括國光生董事長詹啟賢、總經理留忠正、林榮錦、林繼恆、徐小波；獨立董事提名許永聲、蕭美玲、洪佩君、梁賡義。
不過，國光生技4月22日公告另一份「股東自行提名」董監事提名名單。其中一名董事提名晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦，但公告中特別指出，「本公司於114年4月18日接獲林榮錦來函通知，其本人並未同意以川圃公司代表人身份候選國光公司董事。」
晟德集團向中央社記者表示，身為第一大民股，立場一定是支持公司繼續穩健經營，也支持以國發基金為首的董監事團隊，日前「股東自行提名」公布的董監事名單並未徵詢林榮錦的意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言