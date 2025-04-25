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新業建設東區都更再造最美綠廊 「有藝市」26日登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新業「築願景」、「築森鄰」原址為舊工廠，如今化身為兩棟嶄新且充滿設計感的建築。業者提供
新業「築願景」、「築森鄰」原址為舊工廠，如今化身為兩棟嶄新且充滿設計感的建築。業者提供

台中市東區近幾年受惠台鐵綠空廊道、台糖湖濱生態園區、三井LaLaport等建設到位，帶動一波移居熱潮。新業建設在東區樂業一路、東光園路口打造兩棟住宅大樓「築願景」、「築森鄰」，為歡慶住戶喬遷之喜，4月26日中午12點至下午5點，將在充滿綠意的東光園道舉辦「厝邊PaPaLane-新業有藝市」。

新業建設邀請住戶一起來認識家族新朋友，現場將有超過60個充滿創意與溫度的攤位齊聚一堂，也歡迎在地民衆一起同樂。

「厝邊PaPaLane-新業有藝市」是新業家族活動的年度盛事，今年邁入第四屆，60個攤位從小食、飲品、職人手作、生活選品，每一攤都展現出攤主的巧思與熱情。

新業建設大方提供所有社區住戶每戶300元兌換券，活動現場更有質感音樂演出陪伴，讓逛市集不僅賞心悅目，也成為一場聽覺與情感的療癒旅程。

豐富體驗活動是另一大亮點，製作時空茶餅、造型饅頭、押花相框、跟著水中建築師-小河狸尋寶趣，透過做一做、看一看、找一找，度過一段充滿歡笑的時光。公益攤位同樣吸引目光，「荒野保護協會」淨溪活動推廣、「臺灣山林復育協會」用發票換樹苗、「迦南園烘焙庇護工場」義賣烘焙點心，美好的心意，讓春日的午後充滿暖意。

「新業築願景」、「新業築森鄰」原址其實是一座舊工廠，如今化身為嶄新且充滿設計感的建築；最令人眼睛一亮的是，原本被工廠阻隔的樂業一路，目前已開通至育英路，兩側寬廣人行道滿植花樹水綠，串連起園道、社區與成功國小、育英國中。

對此，新業建設特別選定將今年度的家族活動「新業有藝市」在此舉辦，結合東光園路的園道，讓住戶與市民朋友，一起認識這條嶄新美麗綠廊。

新業建設創辦人穆椿松、董事長卓勝隆，25日聯袂出席「厝邊PaPaLane-新業有藝市」預告活動時，現場分享兩個建案開發過程中的點點滴滴。

穆椿松提到，過去由於原址工廠的阻隔，周邊居民和學童，必須繞遠路才能到達成功國小、育英國中。新業建設在以都市更新方式取得土地後，自2020年8月進行拆除，歷經約4年的開發，「築願景」、「築森鄰」相繼於2023年11月及2024年底落成。

其中，新業建設捐讓土地貫通樂業一路，並且規劃兩社區臨路退縮，結合原有人行道寬度，讓這一段的樂業一路，人行空間寬達9至10米，將東光園道的綠意，延伸至社區、與鄰里分享，同時也為孩子提供一條安全寬闊的通學路。

卓勝隆強調，雙建案開發期間，新業亦為成功國小整修育英路上的人行道，重新設計圍牆，以穿透感連結校園與城市，邀請藝術家創作童趣作品，陪孩子一起快樂上學趣，獲得地方好評。

新業建設立業22年來，已打造27棟住宅大樓、總戶數達3,700戶，施工中的建案還有6棟。卓勝隆表示，新業始終秉持建築職人精神，相信透過好的設計、好的建築，能為環境創造更多可能，東區「築願景」、「築森鄰」兩座社區的落成，就是理念的具體實踐。

新業建設2025年預售新案「新業V＆A」秉持相同理念，座落於北屯區14期823公園特區，總戶數66戶，規劃29至41坪二、三房產品，總銷16億元。該案訴求精品工藝般的公共空間，輝映難得園道綠意，以市場少有的折窗空間設計，為居住者創景。

新業建設創辦人穆椿松(右)、董事長卓勝隆出席「厝邊PaPaLane-新業有藝市」預告活動。記者宋健生/攝影
新業建設創辦人穆椿松(右)、董事長卓勝隆出席「厝邊PaPaLane-新業有藝市」預告活動。記者宋健生/攝影
原本被工廠阻隔的樂業一路，目前已開通至育英路，兩側人行道滿植花樹水綠。記者宋健生/攝影
原本被工廠阻隔的樂業一路，目前已開通至育英路，兩側人行道滿植花樹水綠。記者宋健生/攝影

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