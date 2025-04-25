台中國際旅展登場住宿券29折起 星級餐券下殺34折起！

「2025 ATTA台中國際旅展」25日在台中國際展覽館盛大展開，為期4天，主辦單位標榜為中台灣唯一「最大規模的專業純旅展」。現場邀請上百家旅遊業者參展，精選品牌星級酒店、三大遊樂園、住宿券29折起，中台灣14家星級餐券聯手超值下殺34折起。

台中國際旅展此次規劃包括「指標旅行社」、「中台灣14家五星品牌餐券」、「台灣溫泉飯店聯盟」、「精選頂級飯店」、「親子遊樂園專區」、「國際觀光局」、「縣市政府與風管處」、「海外遊學主題館」等八大主題展區，滿足民眾對旅遊的所有渴望。

此次更邀請到苗栗唯一入選S.L.H全球奢華精品旅館聯盟－格拉斯行館首次參展，平日入住標準雙人房或雅致雙人房，一泊一食，價格低至6,888元起，一泊二食9,288元起，在慢城南庄就可以體驗與世界同步的奢華享受。

另外，旅展也匯集了百大品牌，指標旅行社包含中華航空（2610）、可樂旅遊、五福旅遊、燦星旅遊、晴天旅遊、吉帝旅遊、世興旅行社、樂活旅遊等37家旅行社聯手促銷，出國旅展最高折扣1萬元。

可樂旅遊前進台中旅展，出國最低萬元有找。韓國首爾愛寶樂園、益善洞韓屋村、乙晚五星飯店五日，含稅價10,888元起。「日本世界博覽會、四都京阪神奈五日」，搭乘星宇航空從台中直飛最新開航的神戶機場，每人3萬6,800元起。

「台中出發澳門自由配」每人9,788元起(未稅)，送網卡及水舞間景觀席門票。「迪士尼探險號」每人4萬1,888元起，包含新加坡來回機票、當地住宿、港口接送等，一站式滿足旅客所有需求。五福旅遊日本跟團最低免2萬，郵輪每房最高減1.1萬元。

今年餐券優惠也是狠角色登場，台中14家五星餐廳品牌一次網羅，包含裕元花園酒店、長榮桂冠酒店、台中林酒店、台中金典酒店、台中清新溫泉飯店、日光溫泉度假酒店、星享道酒店、台中仲信、美美心港式飲茶、格拉斯行館、小媳婦鐵鍋燉、浮雲客棧、岩漿火鍋、阿秋大肥鵝等超人氣名店，餐券下殺最低34折起。

台灣溫泉飯店聯盟再度進駐台中國際旅展，推出聯合住宿券，每張5,500元，暢遊全台9家星級溫泉飯店，包含大板根森林溫泉酒店、陽明山天籟渡假酒店、春天酒店、九號旅店、台中日光溫泉會館、泰安觀止溫泉會館、享沐時光莊園渡假酒店、惠來谷關溫泉會館、知本金聯世紀酒店，一券即享不同泉質的湯旅饗宴。

台中日光溫泉度假酒店旅展優惠狂殺41折起；享沐時光莊園渡假酒店殺很大，雅緻雙人/雙床房，一泊一食旅展價4,988元；和洋客房/日式客房，一泊一食旅展價7,988元。惠來谷關溫泉會館平日雙人湯屋泡湯券(2小時)，旅展價1,280元，買10張贈送1張。

集結全台最具代表性的五星級飯店與精品住宿品牌，帶來超值優惠與尊榮體驗，邀請民眾用最划算的價格，享受最奢華的假期。金鬱金香酒店集團此次推出全台六館聯合住宿券，只要2,800元/張；宜蘭力麗威斯汀度假酒店－旅展限定住宿券6,600元起/張。

高雄萬豪酒店-萬豪雙人行經典客房，包含自助早餐2客，只要5,399元/晚。花蓮理想大地台中旅展超值優惠，下殺47折。