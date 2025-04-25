萬海航運攜手大安高工 舉辦國際姊妹校講座

萬海航運（2615）與臺北市立大安高工聯手舉辦了一場國際姊妹校交流講座，主題聚焦於冷凍貨櫃運輸原理。此次講座邀請了萬海冷凍貨櫃技術專家擔任主講，旨在促進大安高工與南非及菲律賓國際姊妹校之間的教育交流與知識分享，提升台灣在全球冷鏈技術人才短缺情況下的國際競爭力。

萬海以全英文向現在場就讀冷凍空調科的大安高工近百名同學，以及透過鏡頭遠端向國際姊妹校數百名學生詳細說明海運冷凍貨櫃的原理、技術應用及未來發展趨勢。講座內容涵蓋了冷凍貨櫃的設計與運作、溫度控制技術、貨物保鮮方法以及全球冷鏈物流所面臨的挑戰。

此次講座獲得了參與師生的一致好評，現場參與講座的大安高工冷凍科同學表示：「原來在海上移動的冰箱跟我們平常在學的冷氣原理是差不多的，以前都沒想過貨櫃可以保冷，今天才發現現在學的東西應用範圍滿廣的」，也有同學表示：「雖然自己的英文程度沒有到很好，但專有名詞有學過一些，聽得懂這部分還滿有成就感的」並表示之後會好好精進英文程度。

萬海表示：「我們很高興能與大安高工合作，透過這樣的講座向現在16、17歲的高工同學分享我們的專業知識。冷凍貨櫃運輸在全球貿易中扮演著重要角色，能將業界經驗向下扎根對於未來的冷鏈人才培養至關重要。」

大安高工國際交流活動組組長陳睿家也表示：「此次講座不僅提升了本校學生對冷凍貨櫃運輸的理解，瞭解冷凍空調這門技術的多樣性，也讓同學能有機會在英文環境下學習專業知識。希望未來能有更多這樣跟業界的合作機會，藉由業界實務經驗的分享共同推動技職教育國際化。」大安高工與萬海航運未來也將繼續尋找更多合作機會，推動教育與產業界的深度交流，為技職體系學生提供更多實踐與學習的機會。

值得一提的是，萬海在業界擁有相對年輕的冷凍櫃隊，近五年內新增了3萬TEU冷凍櫃，占全櫃隊的78%。目前整體冷凍櫃隊的平均櫃齡僅為4.1年，顯著低於國際海運機構Drewry所公布的業界平均6.8年。