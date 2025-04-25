遭榮成控刻意挖角 永豐餘提出四點聲明回應
工紙大廠榮成（1909）25日發出聲明指控，公司研發要員涉嫌竊取榮成營業秘密，轉職永豐餘（1907）工紙，對此永豐餘發出四點回應如下：
永豐餘表示，第一，永豐餘廣泛徵才，歡迎各界優秀人才，並未刻意挖角榮成員工，這些均為榮成離職員工自行來公司應徵的。
第二，永豐餘不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料。
第三，榮成離職員工來永豐餘工作的職務與原公司任職內容並不相同。
最後，國內紙業人才、技術交流頻繁以利產業興盛，永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。
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