統一時代母親節檔期業績噴發 再推限時加碼送
統一時代百貨台北店「母親節Love mom」檔期感恩回饋活動，即日起至4月27日全館指定櫃位滿3000送400、家電區滿3000送300，使用icash2.0/icash Pay支付滿6000再送300，綁定統一時代聯名卡滿6000再加送200外，本週末4月26日至4月27日舉辦獨家加碼活動，限時兩天，使用icash2.0或icash Pay支付滿1000元(含)再加碼贈100點OPENPOINT點數，多元回饋，讓消費者怎麼樣都好買。
統一時代表示，適逢母親節檔期活動，在春天換季購物需求大幅增長的效益下，化妝品、男女裝等業種業績紛紛成長，統一時代百貨台北店觀察到逛街人潮大增，假日家庭聚會增加，帶動餐廳訂位人潮。
同時，家電品牌也推出多項新品，最低下殺7折起，包含osim三人座按摩沙發，特價109800元起、Blueair BlueMax空氣清淨機3450i+Blue Mini Max空氣清淨機，特價10800元、iRobot Roomba Plus 505 Combo掃拖機器人，特價32999元、飛利浦LatteGo雙溫萃取全自動義式咖啡機，特價36900元，等多款人氣家電商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言