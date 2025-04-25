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統一時代母親節檔期業績噴發 再推限時加碼送

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一時代百貨母檔業績噴發，再推限時加碼送。統一時代/提供
統一時代百貨母檔業績噴發，再推限時加碼送。統一時代/提供

統一時代百貨台北店「母親節Love mom」檔期感恩回饋活動，即日起至4月27日全館指定櫃位滿3000送400、家電區滿3000送300，使用icash2.0/icash Pay支付滿6000再送300，綁定統一時代聯名卡滿6000再加送200外，本週末4月26日至4月27日舉辦獨家加碼活動，限時兩天，使用icash2.0或icash Pay支付滿1000元(含)再加碼贈100點OPENPOINT點數，多元回饋，讓消費者怎麼樣都好買。

統一時代表示，適逢母親節檔期活動，在春天換季購物需求大幅增長的效益下，化妝品、男女裝等業種業績紛紛成長，統一時代百貨台北店觀察到逛街人潮大增，假日家庭聚會增加，帶動餐廳訂位人潮。

同時，家電品牌也推出多項新品，最低下殺7折起，包含osim三人座按摩沙發，特價109800元起、Blueair BlueMax空氣清淨機3450i+Blue Mini Max空氣清淨機，特價10800元、iRobot Roomba Plus 505 Combo掃拖機器人，特價32999元、飛利浦LatteGo雙溫萃取全自動義式咖啡機，特價36900元，等多款人氣家電商品。

家電 統一時代百貨

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