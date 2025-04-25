晉弘與朝日英達科攜手 推出拋棄式動物用內視鏡

晉弘（6796）與日商朝日英達科株式會社25日宣布合作推出專為動物臨床診斷和治療設計的拋棄式內視鏡產品，並由朝日英達科擔任日本地區的獨家代理銷售。此次台日跨國合作彰顯兩間公司在醫療器械領域的深厚實力與創新精神的結合，並擴大微創診療技術的運用場域做出貢獻。

朝日英達科自1976年成立，該公司以開發和生產高品質的醫療器械為核心，具備獨特製程與研發優勢，並在全球市場建立技術聲譽。晉弘則聚焦創新醫療設備的開發，積極拓展智慧醫療市場。雙方此次攜手合作，將各自在醫療器材領域的專業技術與產品基礎，延伸應用至動物醫療領域，開拓全新市場版圖。

晉弘所開發出的拋棄式內視鏡，未來可針對動物進行診斷和治療。結合內視鏡使用與即時高畫質影像功能，可望為動物醫療界提供更多創新解決方案。

晉弘董事長鄭竹明表示，這次與日本夥伴朝日英達科攜手合作，將新興的拋棄式醫療器材引進寵物醫療市場，相信可推動動物醫療領域的進步。據統計，台日韓等多國寵物的數量已超過孩童人口，隨著消費者對寵物健康的重視，寵物醫療市場規模持續擴大，新型拋棄式動物用內視鏡將有助提升獸醫師臨床效率。