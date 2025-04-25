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房市進入盤整期…這5都房價指數下滑 業者：轉向買方市場

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
信義房屋季指數顯示，今年第1季六都加新竹中有五都房價下跌，市場明顯轉向盤整。專家指出，目房市氣氛轉向買方市場。圖/本報資料照片
信義房屋季指數顯示，今年第1季六都加新竹中有五都房價下跌，市場明顯轉向盤整。專家指出，目房市氣氛轉向買方市場。圖/本報資料照片

信義房屋季指數顯示，2025年第1季六都加新竹中有五都房價下跌，市場明顯轉向盤整。專家指出，中央銀行房貸管制、股市回檔與貸款難度升高，導致買氣降溫，房市由高點轉折，轉向買方市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價高點約落在中央銀行第七波選擇性信用管制上路時，隨後受到股市大幅修正、房貸申請不易等因素影響，市場風向開始轉變。今年第1季台股從2.36萬點修正至2.07萬點，跌幅近三千點，加上貸款條件趨嚴，使得房市買氣明顯降溫。

根據信義房屋公布的季指數，今年第1季六都加新竹中，有台北、台中、台南、高雄與新竹等五都會區出現季跌表現。台北市指數為136.22，較前一季高點141.57明顯回落；新竹市從高點265.15跌至248.47，台中、台南、高雄也分別較上季下滑。新北市與桃園市則仍維持歷史高點水準，分別為163.52與193.73。

儘管整體房價年增率仍維持正成長，但漲幅已出現趨緩跡象，房市由賣方市場轉向買方市場的態勢漸趨明朗。曾敬德說，部分區域因特定題材推升過快，加上一手市場交易明顯量縮，顯示房市進入盤整期。展望未來，若金融市場能儘快恢復秩序，則房價短期內波動幅度可望控制在相對穩定的區間。

信義房價指數變化。圖／信義房屋提供
信義房價指數變化。圖／信義房屋提供

信義房屋 房價 房市

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