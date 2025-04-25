房市進入盤整期…這5都房價指數下滑 業者：轉向買方市場

信義房屋季指數顯示，2025年第1季六都加新竹中有五都房價下跌，市場明顯轉向盤整。專家指出，中央銀行房貸管制、股市回檔與貸款難度升高，導致買氣降溫，房市由高點轉折，轉向買方市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價高點約落在中央銀行第七波選擇性信用管制上路時，隨後受到股市大幅修正、房貸申請不易等因素影響，市場風向開始轉變。今年第1季台股從2.36萬點修正至2.07萬點，跌幅近三千點，加上貸款條件趨嚴，使得房市買氣明顯降溫。

根據信義房屋公布的季指數，今年第1季六都加新竹中，有台北、台中、台南、高雄與新竹等五都會區出現季跌表現。台北市指數為136.22，較前一季高點141.57明顯回落；新竹市從高點265.15跌至248.47，台中、台南、高雄也分別較上季下滑。新北市與桃園市則仍維持歷史高點水準，分別為163.52與193.73。