長榮吳光輝看關稅：貨量只是遞延 沒有悲觀理由

針對川普對等關稅政策，長榮表示，整個4月艙位量縮減3到4成，中國進出口量縮了6到7成，改到東南亞出貨的狀況沒那麼快，太平洋航線第2季貨量下滑，認為只是出貨時間遞延的問題，「貨還在，就沒有悲觀的理由」。

長榮今天舉行法人說明會，展望今年，長榮總經理吳光輝表示，首季運價年增49%，貨量增加雖然較少，但首季雖是低點，還是呈現增加趨勢，而貨價、貨量和油價的3大指標，今年首季都是往好的方向發展，抱持會比去年首季更樂觀的看法。

他表示，今年原本通路大零售商都對美國進口貨量抱持正面看法，認為長約價都會比去年增加，長榮中大型客戶簽約狀況量、價都大幅提升，但關稅問題干擾市場，中小型客戶簽約動作較慢，估計4月底會全部簽完。

針對中美關稅超高關稅影響對，吳光輝表示，中美貨主持觀望態度，有些則出貨暫停，「第2季貨量真的有受到衝擊」，中國出口轉移到東南亞的現象不能說沒有，但還不明顯。

針對台灣出口，吳光輝說，關稅效應影響下，長榮觀察到台灣出口都達到目標值，南美洲、近洋、南亞線，貨量都和預估一樣，穩定成長不受影響。

他指出，東亞區很長時間都是全球生產基地，中國以貨櫃運輸出口到美國，經歷川普1.0時代後，貨量只有從69%下降到59%，換言之供應鏈轉移只有減少10%，供應鏈要轉移，需要時間和基礎建設到位。

他認為，中美貿易依存度還是比想像高，「高關稅長久延續有困難，手段性比目的性更高」，希望兩國能妥善處理，航運產業和製造業不同的是，航運產業供給彈性較低，但可以空班、轉換船舶航線，提升船舶使用效率、降低成本，效益可以發揮得很大。

受限於中美貿易衝突，吳光輝坦言，今年能見度和往年相比不清楚，尤其泛太平洋航線，但長榮貨運屬性是剛性需求較高，只有成長率高低，沒有衰退的問題，太平洋航線第2季貨量下滑，認為只是出貨時間遞延的問題，「貨還在就沒有悲觀的理由」，整體而言抱持「審慎樂觀」態度。

長榮表示，高關稅政策後，市場剛開始觀望，後來暫停出貨，中國進出口量縮了6到7成，改到東南亞出貨的狀況沒那麼快，有急單但不是那麼多，只能用空班、調其他航線船隻因應，整個4月艙位量縮減3到4成。

吳光輝補充，現在是美國下半年開學季下訂單的時間，現在如果不下單，到時候貨主會沒辦法趕上，終端不是漲價是缺貨，後續演變有待觀察。

此外，針對美國針對中國船舶開徵港口費，長榮表示，船隊規劃和配置，會依照市場特性和競爭力做搭配，長榮旗下中國建造的船舶目前是布置在歐洲和亞洲近洋線運營，美國航線無中國建造船隻，若把未來3年造船訂單的中國建造船舶納入，整體比例仍低於20%，還是很有信心能夠彈性應對。