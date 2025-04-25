統一羅智先喊出五大經營戰略 加速平台經濟

統一（1216）25日發布營業報告書，董事長羅智先表示，今年將運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略，建構亞洲流通生活平台。他提到，今年經營管理的重點之一為平台經濟建構，將精耕實體通路，加速布建電商平台。

去年統一市值突破5,000億元，且為名列台灣市值前20名公司，羅智先表示，公司將秉持「務實勤奮、聚焦經營」的方針、「不浮躁」的態度，致力超越去年，完成2025年銷售目標。

羅智先表示，今年集團將以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「體驗＋零售」、「貿易+流通」、「聯盟＋整合」四個主軸，長期經營目標為提供消費者更好的服務、提昇生活品質，讓各業者能一起在這個平台上貨暢其流、物通天下。

統一今年有五大戰略，包含「品牌價值強化」、「獲利能力提升」、「市場機制維護」與「平台經濟建構」和「社會責任參與」。

其中，對於線上線下平台經營，羅智先表示，將精耕實體通路，加速布建電商平台，並善用集團物流資源，提供優質的消費體驗與完整的購買渠道；整合線上線下資訊，導入會員經營，透過數位創新發展平台經濟，拉近與消費者距離，發揮生活產業價值。

面對人口結構變化及科技的快速發展，加上後疫情時代來臨，市場消費型態轉變，羅智先表示，公司順應社會趨勢、消費期待、食安法規，在明道的基礎上自我精進，積極串聯集團成員互動，融合食品製造和零售的經營智慧，提供更多元的產品及服務，以發揮集團綜效、共創最大價值。

對內強化管理優化體質，對外積極開發市場，善用經濟規模、區域擴張、組織能力與行銷戰力，保持競爭優勢。

2024年統一企業營收為6,576.3億元，年增13.2%，稅後純益206.7億元，年增12.7%，每股純益（EPS）3.64元。