正德添運力 第二艘輕便極限型新船投入營運

正德（2641）25日獲中國大陸造船廠交付一艘6.35萬噸輕便極限型 (Ultramax)高規格節能減碳散裝新船「MFM JAZZ」，並由租家起租營運。該公司今年還有2艘同型船將陸續接船，也與租家談妥10年租約，可為獲利表現加持。

正德表示，去年4月向大陸船廠簽訂4艘6.35萬噸輕便極限型 (Ultramax)高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，此批交易案的首艘船舶「Wealth Athena」剛於1月底完成交船手續，並由租家起租營運。

而今日交付為第二艘，至於後續兩艘新船也與航商談妥10年期長約，預計今年第3季底前全數交付完畢，確保營運保持穩定。

截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

據了解，正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年3月合併營收1.85億元，月增17%，年增40%，第1季合併營收5.05億元，季增13.7%，年增30%。2024年營收16.54億元，年增23.7%；稅後純益5.84億元，年增37.8%，EPS1.92元。由於交付的新船都已談妥租約並陸續投入營運，業績持續看好。