房市起風了！首季房價指數五都較上季全都跌 僅剩這兩都是活口

根據信義房屋最新房價指數表現，首季信義房價指數中，六都、新竹縣市有五個都會區的房價指數都開始出現季減表現，整體房價指數水準大致回到去年房貸管制前的表現，顯示央行進行房貸管制後，市場不僅交易量縮，房價也從不斷創高到進入盤整期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從房價指數來看，這波房價高檔就出現在央行第七波選擇性信用管制上路當時，今年第1季台股從2.36萬點修正到2.07萬點，股市跌幅也將近三千點。

另外，曾敬德指出，除了央行調控房市、股災外，加上房貸申請不易等因素，房市風向已經改變，這也是第1季的房價指數有五大都會區都較上季下跌。

曾敬德強調，首季信義房價指數有五縣市出現季跌，顯示房市已經從高點轉折進入盤整期，再加上4月關稅戰引發的股災，市場風向已經從賣方市場逐漸轉為買方市場。