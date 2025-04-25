台中新光三越展開修復施工 線上線下服務雙軌並行
新光三越台中中港店後續階段，「整體整建修復至可供使用計畫」獲准予備查，即展開修復施工。新光三越表示，針對有損壞應修復及無損壞安全無虞兩部分，已經由專業建築師、結構技師及各專項技師盤點簽證完成，刻正依相關規定，以安全為第一優先，加速投入後續修復作業。
修復施工期間，新光三越仍持續進行「服務不間斷」計畫，透過線上線下雙軌服務中部地區，目前進行中「服務不間斷」計畫包含：
「聯合品牌特販會」：即日起至5/7於世貿二館，78個話題品牌共同參與
「春季化妝品節服務會」：即日起至4/30於林酒店，16大品牌持續實體美妝服務
「線上母親節活動」：即日起至5/11於線上渠道，同享全台回饋與優惠
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