台中新光三越展開修復施工 線上線下服務雙軌並行

新光三越台中中港店後續階段，「整體整建修復至可供使用計畫」獲准予備查，即展開修復施工。新光三越表示，針對有損壞應修復及無損壞安全無虞兩部分，已經由專業建築師、結構技師及各專項技師盤點簽證完成，刻正依相關規定，以安全為第一優先，加速投入後續修復作業。

修復施工期間，新光三越仍持續進行「服務不間斷」計畫，透過線上線下雙軌服務中部地區，目前進行中「服務不間斷」計畫包含：