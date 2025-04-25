工紙大廠榮成：研發要員涉嫌攜營業秘密轉職永豐餘工紙

工紙大廠榮成（1909）25日發出聲明，表示研發要員於 2024 年11月底轉職同業永豐餘工業用紙股份有限公司，涉嫌竊取榮成營業秘密，現經司法機關調查中。

榮成表示，於 2025 年 3 月寄出存證信函予永豐餘工業用紙股份有限公司董事長及總經理，告知切勿持有、取得、隱匿相關榮成營業秘密，或持之使用、洩漏；如已持有、取得者應刪除、銷毀。

據了解，該員是董事長身邊重要核心研發成員，在離職三個月前即與永豐餘工紙高層面試後，下載並備份榮成工作檔案包含但不限營業秘密相關文件檔案，違反該員與榮成簽訂的保密承諾書及涉嫌營業秘密法之違法行為，這些電子檔案於該員住居所出現，其意圖啟人疑竇。

榮成指出，經調查取得事證，該員曾於離職榮成數月前至永豐餘工業用紙股份有限公司(以下簡稱 「永豐餘工紙」)與高層面試並錄取，更經司法機關搜索住居所等處所並扣押相當之證物，涉犯營業秘密法、刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪等罪嫌重大，經司法機關列為被告偵辦中。

榮成表示，將持續追查有無其他涉嫌不法取得或不法使用榮成營業秘密之人，涉嫌違反營業秘密法、刑法者恐有刑事責任外，更將面臨榮成的鉅額求償。

根據榮成資料指出，2021 年 9 月一位年資 5 年半的研發主任(材料工程博士)，另一位年資 5 年半大型紙機主管(大學化工系學士)同時一起轉職永豐餘工紙；2023 年 5 月同時二位年資 9 年多的紙機主管(皆為大學環工所碩士)轉職永豐餘工紙；隔年 2024 年下半年再次透過學長學弟促成年資 12 年半董事長身邊核心的研發成員(大學環工所碩士) 轉職永豐餘工紙，即本次涉嫌攜帶營業秘密被告偵辦人員。

榮成指控，從這些案例看來，永豐餘工紙多年來缺乏培育人才，高層透過向同業挖角精心培育多年的年輕人才來改善企業競爭力，不惜陷害前途光明卻對營業秘密法不甚理解的年輕人於觸犯營業秘密法的刑責以及可能面臨鉅額求償的處境。