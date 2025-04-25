快訊

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今看不到李珠珢了

新竹SOGO母親節特別回饋 26日起最高回饋17.3%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO母親節活動期間，百貨服飾單日累計滿6,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,000元。業者／提供
新竹SOGO母親節活動期間，百貨服飾單日累計滿6,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,000元。業者／提供

上半年補貨最佳時機來了！新竹SOGO百貨4月26日至5月11日舉辦母親節促銷活動，百貨服飾單日累計滿6,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,000元、珠寶/名瓷/施舒雅/冷氣空調單筆滿1萬元送500元，活動期間刷中信SOGO聯名卡綁定Happy Go Pay支付，最回饋最高享17.3%。

身為桃竹苗潮流指標百貨，新竹SOGO於母親節期間，集結各大品牌熱門體驗活動，有全台獨家 Dyson Supersonicr™精準造型輕量吹風機新品展示會，機身僅325公克是目前市售吹風機最輕量的機型，瞬間減輕吹頭髮的負擔，還有雅詩蘭黛白金級奢寵護膚SPA、資生堂ELIXIR膠原體驗會、海洋拉娜乳霜禮讚花屋、CHANEL彩妝體驗會、DIOR花園蝶舞永生花束活動…等，讓消費者享受全方位購物體驗。

面對不穩定的景氣環境，新竹SOGO祝平政店長表示：「新竹SOGO持續用最新最優質的商品、划算價格，回饋大新竹民眾」，業者蒐羅多項買多送多優惠組合，真心推薦：「POLA B.A乳液N組」原價15,089元，優惠價6,900元下殺4.6折，加贈品牌300元禮券、「I-PRIMO立約套戒」滿70,000元送復古櫻花粉咖啡機、「歐萊德咖啡因養髮液洗髮精組」原價11,120元加贈咖啡因養髮液50ml+辣木沐浴乳400ml、「愛迪達女款立領外套」原價2,890元、優惠價2,312元加贈4F全區100元電子十足抵用券、「Mama & Dada雙向嬰兒推車提籃車杯架組」原價29,880元、特價27,270元加贈提籃轉接器、「OSIM 5感養身椅」原價288,800元、優惠價236,800元加贈3,000元SOGO商品券。

瞄準竹科高收入族群，針對高含金量VIP會員推出滿5萬元送3,000元電子十足抵用券、滿10萬元送3,000元餐廳電子十足抵用券、滿30萬直接送限量「飛利浦透視星海氣炸鍋」，再加贈LA PRAIRIE魚子美顏三件禮及45分鐘護膚療程，盡享尊榮奢華回饋。

此外，業者還準備多款超實用來店禮，4/26(六)-5/11(日)單筆消費滿2,000元，即可於指定期間兌換大容量保溫保冷袋、無香洗碗精、一匙靈極效洗衣覇、艾瑪絲淨屑洗髮組等實用好禮。5/3(六)-5/4(日)刷遠銀信用卡送雙耳陶瓷碗、5/9(五)-5/11(日)刷中信聯名卡滿1,000元送保溫保冷袋；活動期間單筆消費滿2,000元還可再抽「職人家事清潔服務36小時」共抽10名。

業者還準備有精彩活動與貼心服務，5/11(日) 舉辦「媽咪鐵人三項」趣味挑戰賽，參賽者將進行收納、估價與摺衣技巧比拚，優勝者可得300元輕食區十足電子抵用券；4/26(六)-5/11(日)Charge Spot前3小時免費租借行動電源，方便民眾購物電力滿滿！

「媽咪鐵人三項」趣味挑戰賽，參賽者將進行收納、估價與摺衣技巧比拚，優勝者可得300元輕食區十足電子抵用券。業者／提供
「媽咪鐵人三項」趣味挑戰賽，參賽者將進行收納、估價與摺衣技巧比拚，優勝者可得300元輕食區十足電子抵用券。業者／提供
「愛迪達女款立領外套」原價2,890元、優惠價2,312元加贈4F全區100元電子十足抵用券。業者／提供
「愛迪達女款立領外套」原價2,890元、優惠價2,312元加贈4F全區100元電子十足抵用券。業者／提供
全台獨家 Dyson Supersonicr™精準造型輕量吹風機新品展示會，機身僅325公克。業者／提供
全台獨家 Dyson Supersonicr™精準造型輕量吹風機新品展示會，機身僅325公克。業者／提供

SOGO

延伸閱讀

母親節檔期端新菜 台南老爺行旅曝訂位未湧現原因

Burberry母親節推薦新款Highlands包 以質感暖心守護

媽咪鐵人三項開戰！新竹SOGO結合趣味活動與豪禮拚人氣

新光三越台中中港店展開修復施工 母親節服務不間斷

相關新聞

首季餐飲營業額破紀錄 做吃真好賺？房仲曝真相

許多民眾以外食為主，餐飲業商機蓬勃發展，住商機構統計經濟部數據，2025年第一季餐飲業單季營業額來到2,739億元，創下...

榮成控永豐餘工紙惡意挖角 核心研發高層涉竊營業秘密遭偵辦

榮成（1909）25日控訴同業永豐餘工業用紙涉嫌挖角旗下研發核心人員，並疑似不法取得、使用榮成商業機密。榮成表示，相關證...

預售屋沒有「貴鬆鬆」！仁武新舊屋每坪才差2.3萬 這區價差不到2萬

根據《591實價登錄》統計，2024年六都、新竹縣市預售屋、成屋每坪成交均價差距最小的10大行政區中，差距最小的桃園大園...

北市總價千萬買房萬華區最有機會 這區CP值最高

據實價登錄資料，盤點近一年台北市各行政區總價1,000萬元以下住宅交易情形，其中萬華區住宅交易占比最高，顯示萬華區是北市...

台中會展中心首展 議員憂關稅戰影響廠商參展意願

台中市議會財經業務質詢，市議員張廖乃綸關切台中國際會展中心開幕首展及相關交通規劃，光靠現有的公車等公共運輸恐難以負荷，也...

高市副市長林欽榮率訪團抵韓國 進行智慧城市和觀光產業交流

為城市互訪並深化產業交流，高雄市副市長林欽榮24日率市府相關局處代表抵達韓國，立即馬不停蹄展開參訪及拜會，首先前往首爾機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。