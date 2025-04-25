新竹SOGO母親節特別回饋 26日起最高回饋17.3%

上半年補貨最佳時機來了！新竹SOGO百貨4月26日至5月11日舉辦母親節促銷活動，百貨服飾單日累計滿6,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,000元、珠寶/名瓷/施舒雅/冷氣空調單筆滿1萬元送500元，活動期間刷中信SOGO聯名卡綁定Happy Go Pay支付，最回饋最高享17.3%。

身為桃竹苗潮流指標百貨，新竹SOGO於母親節期間，集結各大品牌熱門體驗活動，有全台獨家 Dyson Supersonicr™精準造型輕量吹風機新品展示會，機身僅325公克是目前市售吹風機最輕量的機型，瞬間減輕吹頭髮的負擔，還有雅詩蘭黛白金級奢寵護膚SPA、資生堂ELIXIR膠原體驗會、海洋拉娜乳霜禮讚花屋、CHANEL彩妝體驗會、DIOR花園蝶舞永生花束活動…等，讓消費者享受全方位購物體驗。

面對不穩定的景氣環境，新竹SOGO祝平政店長表示：「新竹SOGO持續用最新最優質的商品、划算價格，回饋大新竹民眾」，業者蒐羅多項買多送多優惠組合，真心推薦：「POLA B.A乳液N組」原價15,089元，優惠價6,900元下殺4.6折，加贈品牌300元禮券、「I-PRIMO立約套戒」滿70,000元送復古櫻花粉咖啡機、「歐萊德咖啡因養髮液洗髮精組」原價11,120元加贈咖啡因養髮液50ml+辣木沐浴乳400ml、「愛迪達女款立領外套」原價2,890元、優惠價2,312元加贈4F全區100元電子十足抵用券、「Mama & Dada雙向嬰兒推車提籃車杯架組」原價29,880元、特價27,270元加贈提籃轉接器、「OSIM 5感養身椅」原價288,800元、優惠價236,800元加贈3,000元SOGO商品券。

瞄準竹科高收入族群，針對高含金量VIP會員推出滿5萬元送3,000元電子十足抵用券、滿10萬元送3,000元餐廳電子十足抵用券、滿30萬直接送限量「飛利浦透視星海氣炸鍋」，再加贈LA PRAIRIE魚子美顏三件禮及45分鐘護膚療程，盡享尊榮奢華回饋。

此外，業者還準備多款超實用來店禮，4/26(六)-5/11(日)單筆消費滿2,000元，即可於指定期間兌換大容量保溫保冷袋、無香洗碗精、一匙靈極效洗衣覇、艾瑪絲淨屑洗髮組等實用好禮。5/3(六)-5/4(日)刷遠銀信用卡送雙耳陶瓷碗、5/9(五)-5/11(日)刷中信聯名卡滿1,000元送保溫保冷袋；活動期間單筆消費滿2,000元還可再抽「職人家事清潔服務36小時」共抽10名。