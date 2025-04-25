被榮成指蓄意挖角 永豐餘工紙提三點回應

針對榮成（1909）控訴永豐餘工業用紙涉嫌挖角並不法取得商業機密一事，永豐餘工紙25日作出三點聲明，否認任何惡意挖角或涉及營業秘密不當使用的行為，並強調一切依循合法人力招募流程進行。

永豐餘工紙表示，公司長期以來皆秉持公開、公平的方式廣泛徵才，歡迎各界優秀人才加入團隊，並未針對特定企業進行挖角。榮成目前提出爭議的離職員工，皆為個人主動應徵，並非公司主動招募。

其次，對於榮成指出其前員工可能攜帶營業秘密轉職，永豐餘工紙澄清，不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料。

第三，永豐餘工紙指出，這些前榮成員工在永豐餘所擔任的職務內容與過往在榮成的工作範疇並不相同，並無利用原職務經驗以進行不當競爭之情事。

永豐餘強調，國內紙業人才、技術交流頻繁以利產業興盛，永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。