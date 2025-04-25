為世壯運暖身 台中旅展「臺北館」大巨蛋打卡區吸睛

「2025臺中國際旅展-臺北館」即日起至4月28日，於臺中國際展覽館登場！臺北市政府觀光傳播局以「臺北趴趴GO PARTY ALL THE TIME」為主題，展現臺北運動之都多元魅力，並集結臺北市知名品牌店家、臺北市雙層觀光巴士等業者，共同推出多款限定優惠商品。

臺北市政府觀光傳播局邀請國內外旅客走遊臺北，參與「2025雙北世界壯年運動會」國際賽事，展開一場熱血的運動觀光之旅。

臺北館於25日正式開幕，由捷運盃街舞大賽冠軍隊伍「FLEXIBLE」帶來熱力四射的開場演出，世壯運吉祥物「壯寶」與臺北城市吉祥物「熊讚」也驚喜現身，向現場民眾熱情邀約來臺北旅遊，並進場觀賽、為世壯運選手們加油。

臺北市觀傳局主任秘書沈永華表示，5月17日登場的「雙北世界壯年運動會」，吸引來自全球百餘國的運動愛好者齊聚臺北。

而此次臺北館以「大巨蛋」為靈感，並結合世壯運賽會意象，打造「臺北大巨蛋打卡牆」沉浸式展區，結合互動體驗設計，讓參觀民眾彷彿置身熱血球賽現場。不僅為賽會暖身，也希望吸引更多中部旅客前來，親身感受臺北的運動觀光魅力。

沈永華進一步說明，2025年全球最值得旅遊百大城市排名，臺北市名列第11，超越首爾、倫敦、大阪、曼谷等多個國際知名城市，無論是近年新啟用的大巨蛋所帶動的運動觀光熱潮，或是長年深耕的貓空茶文化、花季景點，臺北市展現兼具現代與人文的豐富層次，適合各年齡層、不同愛好的旅客深度探索。

觀傳局介紹，「臺北館」展館設計響應永續理念，採用可重複使用與回收的環保展材搭建，展現臺北市對低碳旅遊與綠色會展的堅持；另也結合科技與觀光推出「熊讚接接樂」互動遊戲，透過體感操作結合臺北花季與城市景點知識，讓民眾在玩樂中了解臺北之美。

此外，本次更邀請游泳選手王冠閎親臨旅展，分享臺北運動輕旅行體驗，並邀請大家一同為世壯運選手加油。

本次「臺北館」邀請許多臺北市優質業者共同參加，包括承載著臺北文學與藝術記憶的「明星咖啡館」、多元視角玩賞臺北的「臺北市雙層觀光巴士」、泡湯勝地的北投「享溫泉」與貓空鐵觀音茶飲等。

還有豐富的臺北特色伴手禮點心、觀光巴士票券與住宿券等優惠商品，消費滿額可獲得臺北館限量旅行袋與旅行牙刷收納杯。歡迎中部民眾把握4天旅展期間，到臺北館體驗玩遊戲、打卡拿好禮。