榮成控永豐餘工紙惡意挖角 核心研發高層涉竊營業秘密遭偵辦

榮成（1909）25日控訴同業永豐餘工業用紙涉嫌挖角旗下研發核心人員，並疑似不法取得、使用榮成商業機密。榮成表示，相關證據已移交司法機關，目前該案正由檢調偵辦中。

榮成指出，案發起因於一名核心研發主管於2024年11月底離職，並於離職3個月前即與永豐餘工紙高層接洽、面試並獲錄取。在離職前，該名員工涉嫌下載並備份包含營業秘密在內的公司資料，違反其與榮成簽署的保密承諾。經司法單位搜索住居所等相關處所後，已查扣涉案電子檔案，該員目前被列為涉嫌違反《營業秘密法》與《刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪》的被告。

榮成於2025年3月已正式寄發存證信函予永豐餘工紙董事長及總經理，要求對方不得持有或使用榮成營業秘密，若已取得，應立即刪除或銷毀，否則將面臨進一步的法律追訴與高額民事求償。

不只單一案件，榮成並指出，近年已有多位具有年資、學經歷背景完整的技術人員密集轉任永豐餘工紙，包括2021年9月一位年資5年半、擁有材料工程博士的研發主任，與另一位年資5年半大型紙機主管同時一起轉職永豐餘工紙；2023年同時二位年資9年多的紙機主管，皆為大學環工所碩士，轉職永豐餘工紙。去年下半年再次透過學長學弟促成年資 12 年半、董事長身邊核心的研發成員轉職永豐餘工紙，即本次涉嫌攜帶營業秘密被告偵辦人員。

榮成質疑，永豐餘工紙多年來未有效培育自身研發團隊，反以系統性挖角榮成人力資源為手段，甚至導致部分員工在不明白法律責任的情況下，面臨刑責與鉅額求償風險。

截至目前，永豐餘工紙尚未對此案公開回應。榮成強調，將持續追查是否有其他人涉及不法使用公司機密，並保留一切法律權利。