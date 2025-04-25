Klook成日本萬博首個海外合作平台 推廣大阪萬博門票

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook，宣布與2025年日本國際博覽會協會（萬博協會）簽署合作協議，攜手推動2025年大阪・關西世界萬國博覽會在海外市場的門票銷售與推廣。此為萬博協會首次與海外平台締結相關推廣協議，Klook成為首家合作夥伴。

根據Klook數據，東京與大阪近幾年穩居最受台灣旅客歡迎目的地前2名，隨著亞洲年度盛事「大阪萬國博覽會」正式開展，旅客關注度持續升溫。根據Google關鍵字顯示，「大阪萬國博覽會」相關搜尋量本季較上季激增4倍，Klook平台上的「萬國博覽會門票」預訂量自去年11月以來，每月皆呈翻倍成長，交通商品的預訂量較去年同期也成長50%。大阪和京都的住房率於開展前一個月，也飆至90%的滿房率，顯見萬國博覽會具備強大吸引力，成為海外旅客訪日的重要動能。

此次Klook攜手萬博協會展開全球推廣行動，結合觀光體驗與交通商品，打造多元旅遊組合；也持續與日本地方政府與地區觀光組織（DMO）密切合作，藉由國際對萬博盛會的高度關注，向全球旅客展現日本地方的深度魅力，進一步促進地方經濟發展，協助分散旅遊人潮、舒緩大城市觀光壓力。

Klook也特別設立萬國博覽會專屬活動頁面，整合票券與旅遊靈感，並邀請各國Klook Kreator內容創作者實地開箱，號召全球旅客共襄盛舉，同步透過Klook官方社群、部落格等多元管道曝光，帶動關注與銷售。Klook也將持續整合全球行銷資源與平台數據洞察，深化與各國政府和觀光單位的策略合作，共同打造更具創新力與影響力的國際觀光推動方案。