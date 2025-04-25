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預售屋沒有「貴鬆鬆」！仁武新舊屋每坪才差2.3萬 這區價差不到2萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據《591實價登錄》統計，2024年六都、新竹縣市預售屋、成屋每坪成交均價差距最小的10大行政區中，差距最小的桃園大園區，去年預售屋每坪成交單價為32.8萬元、成屋為31.3萬元，兩者僅相差1.5萬元，打破預售屋給人房價「貴鬆鬆」的印象；《591實價登錄》提供
根據《591實價登錄》統計，2024年六都、新竹縣市預售屋、成屋每坪成交均價差距最小的10大行政區中，差距最小的桃園大園區，去年預售屋每坪成交單價為32.8萬元、成屋為31.3萬元，兩者僅相差1.5萬元，打破預售屋給人房價「貴鬆鬆」的印象；《591實價登錄》提供

根據《591實價登錄》統計，2024年六都、新竹縣市預售屋、成屋每坪成交均價差距最小的10大行政區中，差距最小的桃園大園區，去年預售屋每坪成交單價為32.8萬元、成屋為31.3萬元，兩者僅相差1.5萬元，打破預售屋給人房價「貴鬆鬆」的印象。

591房屋交易網指出，對不少購屋族來說，在同樣預算下，除非立即有居住需求，否則彈性付款、屋齡較新的預售屋可說更勝一籌。

591房屋交易網表示，雖然預售價位固然較高，但具付款彈性、受限貸衝擊較小等特性，倘若再把未來增值性考量進去，可說相當適合口袋不深的年輕購屋族群。

以全國六都、新竹縣市來說，新成屋、新古屋房價差距最小是桃園大園區，目前交易熱區集中在客運園區與青埔特區，兩區建案競爭激烈，呈現「成屋新、預售多」的狀況，進一步拉近預售與成屋價格。

其次則是高雄仁武，預售與成屋每坪價差約2.3萬元，仁武房價多落在3字頭，磁吸高雄年輕首購族，因此買氣也多集中於屋齡較新的大樓，壓縮成屋與預售價差。

而新北唯一上榜的區域三峽，每坪價差約3.2萬元，當地成屋交易多在房價較高的北大特區，而預售則轉向開發潛力區域布局，出現「高價成屋、低價預售」的結構，讓預售更顯划算。

房價 預售屋

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