北市總價千萬買房萬華區最有機會 這區CP值最高

據實價登錄資料，盤點近一年台北市各行政區總價1,000萬元以下住宅交易情形，其中萬華區住宅交易占比最高，顯示萬華區是北市最容易找到總價1,000萬元住宅的區域。

中山區亦有近二成的交易在1,000萬元以下；北投房價親民、空間最大，近一年每坪成交均價約44.7萬元、平均購買坪數約18坪最多，堪稱CP值最高的區域。

萬華區住宅總價1,000萬元內交易占比高達28.9%，居全市之冠，每4件交易中就有1件。此外，萬華區1,000萬元內的交易平均總價為675萬元，亦是全市最低。然而，萬華區1,000萬元以下的住宅，平均屋齡高達44.9年，是台北市12行政區中屋齡最大的區域。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，萬華區是台北市開發最早的區域之一，再加上過去台北市都市計畫的向東發展，使得萬華區擁有較多屋齡高的房屋，也讓萬華區有較多價格實惠的住宅選項，因此受到預算有限的購屋族青睞。

陳金萍表示，萬華區雖然開發較早、屋齡較高，但是生活機能成熟，待萬大線興建完成後，交通機能將更為便利，對於希望入主北市門牌的年輕、小資購屋族群而言，仍具有相當的吸引力。

而中山區1,000萬元以下住宅的交易占比也接近二成，位居北市第二。

陳金萍表示，中山區交通路網密集、商業活動熱絡，生活機能完善，一直是建商推案熱區，推出不少小宅產品，小坪數住宅總價相對好負擔，吸引許多年輕與單身族群入主。因此在該區仍有不少1,000萬元以下住宅交易，大多集中於林森北路及新生北路一帶。

此外，北投區和大同區1,000萬元內住宅的交易占比，分別也有18%和17%。陳金萍指出，北投區位於北市邊陲地帶，房價親民，加上有不少屋齡偏高的大樓產品，因此仍有機會以1,000萬元入主北市，交易集中於新北投站周邊。

陳金萍表示，大同區則因發展早，屋齡普遍逾40年的住宅多，但近年隨著都更與危老推動，使老屋逐漸受到關注，也提高低總價住宅的交易機會，而交易則大多分布於大稻埕生活圈周邊。

若以房價及坪數來看，北投區則為台北市最超值的低總價區。總價1,000萬元以下，平均坪數可達18坪，是榜上最高。

陳金萍指出，北投區因位於台北市蛋白區，在房價上相對實惠，也因為單價較低的緣故，在相同預算內，可購得的坪數也相對較大。

陳金萍補充，雖然北投區位於北市較為邊陲的地帶，但該區擁有捷運紅線、生活機能穩定、醫療與教育資源充足，宜居性佳，成為首購族與退休族「卡位北市」的理想選擇。

介意屋齡的消費者，則可以考慮到文山區尋覓住宅。該區總價1,000萬元內住宅平均屋齡低於30年，為榜上屋齡最年輕的區域。

陳金萍表示，文山區是台北市著名的文教區，居住環境優質，加上擁有信義快、國三甲快速道路，近年來受惠於捷運南環段之交通利多，購屋需求穩定，加上近年來陸續有新建案推出，吸引年輕族群進場，讓文山區低總價交易屋齡最年輕。

陳金萍提醒，雖然總價1,000萬元內住宅產品對購屋族極具吸引力，但低總宅常伴隨屋齡高、空間小等因素，購屋前應審慎評估自身的實際需求，才能在有限資金下做出最適選擇。