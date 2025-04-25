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台中會展中心首展 議員憂關稅戰影響廠商參展意願

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張廖乃綸關切台中國際會展中心開幕首展及相關交通規劃。圖／張廖乃綸提供
市議員張廖乃綸關切台中國際會展中心開幕首展及相關交通規劃。圖／張廖乃綸提供

台中市議會財經業務質詢，市議員張廖乃綸關切台中國際會展中心開幕首展及相關交通規劃，光靠現有的公車等公共運輸恐難以負荷，也要評估關稅戰是否會影響廠商參展意願。

議員張廖乃綸指出，國際會展中心(東館)攤位數達2360攤，參展廠商加上買方代表等勢必引來大量人潮車潮，經發局首要做好交通接駁及停車空間等，光靠現有的公車等公共運輸恐難以負荷。

經發局長張峯源表示，手工具公會已開始招商，目前粗估約有400攤，後續因為美國關稅引發急單效應，可能還會增加。經發局也會規畫策展期間公共運輸，並請策展單位安排接駁路線和相關遊程。

張廖乃綸關切美國對等關稅的衝擊，小老百姓只想安居樂業好好生活，沒有人想過苦日子。這場關稅戰受創最嚴重產業包括五金、手工具、汽車零組件、工具機、自行車、航太、金屬製品及光電面板等有超過9600家都在台中市，從業員工超過24萬人。

行政院核定880億元支持預算，又通過關稅特別條例匡列4100億預算，張廖乃綸說，企業最關心的是什麼時候可以得到具體協助?中央應該給予台中廠商最大的支持。

張廖也要求市政府拿出堅決態度，反對中央以食安作為關稅談判籌碼，不能讓標示不明的美豬、美牛進入校園。

張廖乃綸還說，美方點名美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品、米酒等，是「不必要貿易障礙」的農產品，因此很多民眾擔心政府在談判的過程中，將國人的飲食安全當成籌碼，到時候基改食品、沒有標示的美豬美牛，恐怕流進台灣市場、流進校園。

張廖乃綸要求台中市政府應該明確表態，拒絕食安被當成談判籌碼，堅決捍衛食安。

副市長黃國榮強調，台中市政府的立場本來就比中央嚴格，教育局也會要求學校在訂定團膳契約時，要嚴密把關。

美豬 關稅 食安

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